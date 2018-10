Behemoth - I Loved You at Your Darkest Chronique I Loved You at Your Darkest

1. L’album précédent, The Satanist, a eu 3.5/10 sur Thrashocore :

x. C’est encore trop ! C’est tout juste bon à servir de frisbee ce CD !

o. C’est du vol. C’était l’un des meilleurs albums de 2014.

n. Je ne sais pas, je n’ai pas écouté.



2. Nergal a failli mourir d’une leucémie, alors :

o. Il faut profiter de tout ce qu’il sort désormais. C’est le Diable qui l’a sauvé.

n. Que mon beau-frère n’y a pas échappé...

x. Il devrait se tourner vers Dieu et abandonner la musique car c’était un avertissement divin.





3. BEHEMOTH est l’un des groupes les plus connus dans le monde du black et du metal en général.

n. Ah !

o. Ce qui est un gage de qualité.

x. Ce qui prouve qu’il faut le fuir comme la peste.



4. Nergal passe à la télé dans son pays, il a même été coach pour The Voice of Poland.

x. Ce qui décrédibilise totalement sa musique.

n. Ce qui ne nous concerne pas puisque c’est extramusical.

o. Ce qui lui fait gagner l’argent nécessaire à faire la musique qu’il veut.



5. Sur l’introduction de ce nouvel album et sur le titre « God = Dog », des chœurs intréprétés par des enfants font leur apparition, avec un résultat particulièrement proche des gamins sur « Aux Arbres Citoyens » de Yannick Noah :

n. « Yannick Noah, sérieux ? Sakrifiss a cité le nom de Yannick Noah ? »

x. « Le comble du ridicule. Ça montre bien à quel point BEHEMOTH est loin de la musique extrême qu’on lui connaissait. »

o. « C’est une idée de génie, car en agissant ainsi, il fait passer des messages sataniques à travers la voix d’enfants. Comme si les anges eux-mêmes se rebellaient contre Dieu ! »





6. Voici une image récente du groupe. Qu’en penser ?







o. Il serait temps d’ériger une statue à ces génies qui savent allier musique et visuel.

x. Il serait temps de prendre sa retraite...

n. Il serait temps de faire la part entre la musique et le visuel





7. Va écouter le titre suivant, deuxième morceau du nouvel album à être clipé :







n. Pas mal, on sent que le groupe cherche des atmosphères, des ambiances qui s’éloignent de ce qu’il a pu faire jusqu’à maintenant.

x. J’ai tenu 1 minute

o. J’ai violé le bouton replay LOL





8. BEHEMOTH devrait :

x. remettre les éléments death qui font défaut à ses compositions récentes.

n. revenir à ses débuts black classique.

o. suivre son instinct. Il a le talent pour rester efficace.



Ça y est, c’est l’heure de faire les calculs maintenant. Il faut que tu comptes les nombre de (o), de (x) et de (n). Et ensuite reporte-toi à l’explication correpondant à la majorité qui te concerne.



(o) : Tu vas adorer cet album. Normal, tu es leur fan number one ! BEHEMOTH ne se soucie pas de ce que les nostalgiques veulent entendre. Il a décidé de n’en faire qu’à sa tête et de se foutre royalement de ce qu’on peut dire de lui. Du coup il joue à fond la carte du méchant caillou dans la chaussure. Il se complaît dans son rôle de leader musical et en rajoute même des tonnes. Le style ? Aussi black que l’album précédent, donc moins qu’à ses débuts, mais plus qu’à sa période death. Qu’importe l’étiquette, les riffs sont légion et bien amenés. La troupe à Nergal sait jouer de son expérience et trouve toujours les mélodies imparables. Les chœurs sont variés et apportent toujours un plus. On a constamment un ou plusieurs éléments dans chaque morceau qui sait les rendre différents et éviter la redite.



(x) : Tu vas détester cet album... si tu l’écoutes. Parce que BEHEMOTH, ça fait déjà un moment qu’il te court sur le haricot ! Qu’est-ce qu’il a de plus que les autres ? Le talent pour trahir ses fans ? Et quel opportunisme. Toujours à faire la girouette. Oui, le groupe sait composer, mais il se ridiculise, surtout depuis The Satanist, en jouant un style hybride trop accrocheur, trop polissé, et faussement rebelle. Il suffit de voir les titres des morceaux pour se rendre compte de l’immaturité du projet : « God = Dog », « If Crucifixtion was not Enough », « Wolves of Siberia », et surtout « We Are the Next 1000 Years », sur lequel les paroles montrent bien la mégalomanie extrême du groupe. Ce « We », comme s’il se posait en leader, en meneur, en chef de troupe qu’il faudrait suivre... Pitoyable.



(n) : Tu es une personne raisonnée qui ne juge pas sans avoir écouté. Tu n’enterres pas le groupe, mais ne le porte pas non plus aux nues. Tu vas devoir écouter les 12 pistes pour te faire un avis. Mais 12 pistes, c’est seulement 46 minutes, car BEHEMOTH ne fait pas dans la longueur. Un titre atteint les 6 minutes, mais le reste a une moyenne de 3:30. Tu devras écouter les efforts du groupe pour ajouter des éléments variés et te rendre compte par toi-même de leur efficacité sur ton cerveau. Les deux premiers morceaux qui ont été mis en clip montraient deux ambianes bien différentes, un titre direct et un autre plus alambiqué, le reste se rapproche plus du premier, mais les nuances sont nombreuses.



01. Solve 02. Wolves ov Siberia 03. God = Dog 04. Ecclesia Diabolica Catholica 05. Bartzabel 06. If Crucifixion Was Not Enough… 07. Angelvs XIII 08. Sabbath Mater 09. Havohej Pantocrator 10. Rom (5:8) 11. We Are the Next 1000 Years 12. Coagvla

Durée : 46:32

