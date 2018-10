Bâ'a / Hyrgal / Verfallen - s/t Chronique s/t (Split-CD)





Car la force de cette sortie est qu’elle réussit à mettre en avant trois groupes relativement similaires mais qui ont suffisamment de personnalité pour être bien différents les uns des autres, et c’est BÂ’A qui ouvre le bal, un choix assez judicieux vu qu’il s’agit du projet le moins extrême et violent des trois. Cependant il ne manque pas de charme ni de force car « Les Terres de la Terreur » montrent sa facette la plus énervée vu que le blast sera présent de manière quasi-permanente, tout comme son riffing qui ne changera qu’en de rares occasions. Hypnotique et atmosphérique sa musique verra juste quelques parties lentes s’insérer à quelques moments-clés histoire de calmer le jeu et de mieux relancer la machine dans la foulée, pour un résultat très simple techniquement et relativement classique sur le fond mais particulièrement attractif. D’ailleurs « La Grande Désillusion » conservera cette accroche sans failles tout en montrant une facette différente où la lenteur et la froideur se sont renforcées, conjuguées à un sentiment de voyage qui ne faiblira pas. Pour un coup d’essai l’entité obscure réussi son examen de passage haut-la-main et se pose déjà en outsider d’une scène noire hexagonale qui ne s’est jamais aussi bien portée, et ce sentiment sera le même avec VERFALLEN.



Changement d’ambiance en revanche ici et place à une violence plus débridée et moins contenue, où l’on sent que son unique membre a besoin d’un exutoire et qu’il ne s’en prive pas, car « Derelictus » va enchaîner les parties toutes plus rapides les unes que les autres pendant plus de quatre minutes, avant que de la guitare acoustique n’apparaisse et ne fasse retentir des sonorités latines et festives. Après ce petit intermède joyeux l’électricité va faire son retour d’abord en montant progressivement en pression, puis en explosant littéralement et ainsi conforter le sentiment que cette rage intérieure avait besoin de sortir. Sur « La Valeur des Ténèbres » bien que le contenu reste toujours d’une brutalité sans nom son créateur va y ajouter des passages plus posés où la neige et le vent sont plus mis en avant, et où mêmes quelques chants de chorales et polyphoniques vont se joindre au reste pour amener un peu de sérénité, comme pour vouloir dire que l’espoir et la guérison ne sont sans doute plus très loin. En un peu plus de vingt minutes le multi-instrumentiste place également la barre très haut où la brume côtoie la rage la plus radicale, tout en n’hésitant pas à faire durer sa musique au maximum, un choix payant vu qu’il n’y a aucune longueur et qu’on reste scotché de la première à la dernière seconde, et que là-encore on est pressé d’entendre du nouveau son de sa part.



Avec HYRGAL on est déjà moins dans la surprise et la nouveauté vu que



Autant dire que ces six titres sont d’une homogénéité sans failles et que ces trois visions différentes du mal sous toutes ses formes sont réunies par leur qualité globale autant que par la même idée générale. Une fois encore il faut saluer les signatures du label angevin qui réussit à dégoter des combos inconnus qui ont chacun leur personnalité propre et leur originalité, et l’ensemble des noms présents ici révèlent une très grande sensibilité et subtilité artistique. Pendant presque une heure on est donc embarqué dans un voyage aux tréfonds de l’âme humaine où la température ne cesse de baisser au fur et à mesure, tout en s’obscurcissant de plus en plus lors de l’avancée à travers l’épais brouillard qui finit par se lever complètement, et dont on appréciera l’expérience que l’on n’hésitera pas à renouveler de façon régulière. 