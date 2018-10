Radien - Maa Chronique Maa (EP)

Inconnu de mon radar, Radien, groupe de sludge d’Helsinki, déboulait en 2016 avec son premier EP. Si un album a depuis vu le jour, c’est ce premier effort qui est ici chroniqué, répondant au doux nom de Maa. Deux titres, 25 minutes, de quoi se faire une idée de la bête.



Si la pochette (très) sombre semble annoncer davantage de funeral ou de drone que de doom à proprement parler, il faut également avouer que les premiers accords renforcent cette impression, qui puisent dans la menace lointaine, dans l’écho des profondeurs et dans le tournoiement des riffs pour, lentement, attirer l’auditeur dans sa toile.



Varjot (l’ombre) démarre pourtant bientôt sur des rythmiques bien plus sludge, œuvrant en terrain connu jusque dans la voix, arrachée et noyée dans le mix. Mais de suite, on note une idée, un aspect qui différencie la Finlande du reste du monde sludge : des mélodies fondues dans la masse, insidieuses, parfois juste audibles, qui offrent une sorte de reptation au titre en l’entourant d’un halo proche du depressive BM. La croisée des chemins est étonnante ; elle n’en est que plus stimulante. D’autant plus que, sur certains ponts, c’est même parfois le drone qui est convoqué, comme pour amplifier la menace ou épaissir le son (sur le pont central par exemple, dès les 6’00). L’emploi du drone est très pertinent ici en ce qu’il offre une emphase incroyable au morceau (après les 8’00), une profondeur nouvelle, totalement inattendue.



Viimeinen, le second morceau, emprunte un chemin identique. Dès le départ, les riffs tracent une route sinueuse entre sludge et dissonances, entre arpèges aériens et riffs de reprise lourds et profonds. L’équilibre est intéressant parce que très naturel, très fluide et que les mélodies s’enchaînent avec une réelle pertinence, sans à-coups. Dès la 2’00, s’entremêlent ainsi riffs mélodiques et rythmique un brin tribale, passages plus saccadés et progression bourrée d’emphase. Là encore, les bonnes idées sont légions, comme ce pont à 3’30 qui propose une accalmie ressourçante alors que la basse tricote, deux tons plus bas, des accords plus inquiétants.



Ce tout premier EP du groupe place la barre relativement haute. En deux titres et 25 minutes, Radien montre à son public l’étendue de ses possibilités, qui sont grandes.

2016 - Indépendant Sludge notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : (1) 3.5/5 Webzines : -

Sludge - 2014 - Finlande

tracklist 01. Varjot 02. Viimeinen

Durée : 24:55

parution 10 Septembre 2016

