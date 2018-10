Gorod - Æthra Chronique Æthra





Au début de la chronique de l’album précédent, je vous disais que play. En effet on reconnait dès les premières secondes de « Wolfsmond » la patte Gorod (devrais-je dire la patte Mathieu Pascal ?), ce riffing technico-mélodique désormais devenu la marque de fabrique du groupe agrémenté de ces contrepoints toujours aussi bonnards, de ces plans de tapping bourré de feeling, de ces leads et envolées solistes dont on raffole tant, de cette petite dose de groove irrésistible (peut-être un chouïa moins présent ici) , bref ce talent de composition permettant aux Bordelais de nous offrir des albums de haute volée mais jamais pompeux ni overthetop et toujours d’une magnifique fluidité. Et ce nouvel opus n’échappera pas à la règle, si la texture générale des compos semble aujourd’hui un peu plus ‘’prog’’, si la technicité ici est encore portée à son firmament (les dix titres débordent de plans de tapping/pulling ahurissants, des leads toutes plus délicieuses les unes que les autres) « Æthra » est un album d’une extrême cohérence et d’une grande fluidité qui rendront les écoutes assez faciles même si l’album s’avèrera un poil moins immédiat que son prédécesseur et vous demandera probablement un peu plus de temps avant de complètement se dévoiler.



Toutefois si « Æthra » évolue en terrain connu quelques évolutions non négligeables seront quand même à noter. La première étant peut-être la moindre proportion de blast présent sur l’album. Attention, que l’on se comprenne bien, je n’ai pas dit qu’« Æthra » était moins brutal mais il faudra attendre le titre éponyme en troisième position pour s’en enfiler une bonne rasade, chose qui n’était encore (à mon souvenir) jamais arrivé sur un album de Gorod. Pour autant comme je vous le disais cela ne fait pas d’« Æthra » un opus mou du genou loin s’en faut. Si les blasts se font plus rares leur impact n’en est que décuplé et certains passages flirtant avec le black (tremolo sur fond de blasts avec chant bien éraillé) porteront la violence de l’album à son paroxysme (« Hina » à 1’30 et 3’43). On notera aussi ces petites touches black par exemple sur ces accords dissonants de « Bekhten’s Curse » à 45’’ (mais sans blast cette fois-ci). Dans ce registre de la violence mais sous une forme différente, d’autres passages bien plus lourds seront également là (« And The Moon Turned Black » à 1’06, « Goddess Of Dirt » à 1’35). D’ailleurs ces dix titres s’avéreront un terrain de jeu idéal pour Karol Diers qui nous offre là une bien belle prestation variée alliant finesse (le début du titre éponyme, les nombreux breaks de « Hina » ou encore le début de « Chandra and The Maiden ») et gros biscotos (la deuxième moitié de l’album contient tout de même son lot de gros blasts des familles, faut pas déconner !).



La deuxième évolution la plus notable pour moi se situera au niveau du chant de Julien qui ne s’est jamais fait aussi varié qu’ici (c’est bizarre j’ai l’impression d’avoir déjà dit ça pour La lune : un astre, une allégorie, un symbole universel qui concerne tous les peuples et les époques… tel est le thème central du concept lyrique de cet album. Celui-ci est divisé en dix textes qui suivent une forme de parité en terme de genres : quatre titres sont consacrés à des divinités lunaires féminines, quatre autres à des divinités masculines. Les deux restants traitent respectivement du symbolisme universel de la chouette et de l’astre lui-même. Il s’agit en somme d’une esquisse de tour du monde des différents cultes associés à la lune au travers des âges. Certains thèmes sont traités de manière purement narrative, d’autres de façon plus philosophique voire poétique, mais dans l’ensemble, il s’agit d’une lecture personnelle de chaque mythe, qui a pour but de susciter autant la pensée critique que l’évasion ».



Rien n’étant parfait en ce bas monde, on pourra bien évidemment avoir deux ou trois griefs envers « Æthra » : par exemple une forme presque trop homogène où la quasi-totalité des titres affichent quatre à cinq minutes au compteur, je n’aurais pas craché sur un titre un peu plus étiré sur des duels guitaristiques dont ne sera jamais rassasié ou quelques plans plus fantaisistes qui manquent peut-être un peu ici (tout au juste notera-t-on quelques accords un poil funky au début du titre éponyme ou une séquence plus chaloupé sur « Hina » à 2’03) ou encore une basse trop timide qui ne vient que trop rarement pointer le bout de son nez au premier plan alors que l’on aime tant voir Barby venir mordre les mollets de ces guitares reines.



Mais bon avouons que ces critiques sont bien peu de choses face aux immenses qualités de ce sixième opus de Gorod. Les frenchies nous démontrent une fois de plus tout le talent de composition qui est le leur avec une patte reconnaissable entre mille, ce riffing technico-mélodique qui nous réserve une fois de plus tellement de moments savoureux (du début de « Wolfsmond » et ses contrepoints ou ses twin guitars à 3’18, au tapping enivré des premières notes de « Bekhten’s Curse », « Goddess Of Dirt » à 30’’, « A Light Unseen » après son début plus dansant et ses gros blasts), ce groove irrésistible (« Wolfsmond » à 2’01, « Hina » à 32’’, le début de « And The Moon Turned Black »), ce savoir-faire qui tape inévitablement dans le mille. Il m’est difficile de vous dire si « Æthra » est le meilleur ou le moins bon album de Gorod (si tant est que l’on puisse utiliser ce qualificatif pour un seul des six opus du groupe) mais il est pour moi une suite assez logique à l’excellent Un nouvel album de Gorod c’est devenu un petit événement dans le milieu du metal français et pour votre serviteur en particulier. Pouvoir écouter (et bientôt tenir entre ses mains) ce nouvel opus plus encore peut-être lorsque l’on sait les difficultés par lesquelles est passé le groupe avec la sortie de « A Maze Of Recycled Creeds » et la crainte même de voir le groupe purement et simplement s’arrêter. Dire que cela tient du miracle serait un poil exagérer mais il est vrai qu’on a, un moment, craint pour le futur de Gorod. Au Diable toutes ces heures sombres, Gorod est bel et bien là. Et ce dont je suis certain, c’est qu’après plusieurs dizaines d’écoutes « Æthra » est un album plein, solide, varié, dense, mature et en tout cas un album dont le groupe peut être vraiment fier. En espérant qu’enfin les portes de la reconnaissance internationale s’ouvrent à l’un de nos plus beaux représentants sur la scène extrême aujourd’hui. Cela ne serait que mérité, tellement mérité…

