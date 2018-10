The Body - O God who avenges, shine forth. Rise up, Judge of the Earth; pay back to the proud what they deserve.

C’est qu’après des œuvres comme



Et donc, après avoir laissé parler sa dépression délicieuse, nous prenant par la main pour mieux nous emmener avec elle vers le bas, place à la phase maniaque. O God who avenges, shine forth. Rise up, Judge of the Earth; pay back to the proud what they deserve. n’a pas qu’un nom généreux en visions exaltées et excessives : il est dans son entier surcharge de rythmes, d’agressions, de joies incontrôlées, d’appétits divers prenant l’esprit jusqu’à l’abrutir. The Body revient ici à ce qui le constitue au cœur, ce terrorisme sonore qui l’a fait connaître à ses débuts. Enregistré en deux jours, sans doute composé dans un laps de temps similaire, cet EP sent l’œuvre écrite dans la sueur, l’urgence, le bonheur à se laisser aller à sa sauvagerie après un temps à coudre et élimer méthodiquement pour enchanter.



Retour à la violence, donc. Retour à l’industriel dans sa forme la plus stricte, extrême, presque inaudible, où les collages se font le sourire aux lèvres, pensant déjà aux mines déconfites que créeront ces nouveaux monstres. Bien que charmé par l’esthétisme que développe The Body dernièrement, les retrouvailles avec son sadisme et son autisme sonnent comme une mise à plat, une impression de redécouvrir ces aliénés-ci. Surtout que les choses sont une nouvelle fois plus compliquées qu’elles ne paraissent au premier abord : on n’a en effet ici pas qu’un plaisir pour fanatiques. Cet EP a des choses à proposer bien à lui, cf. ces rythmiques incessantes, évoquant un monde d’après le désastre et les tribus mécaniques qui s’y font la guerre. Des images traditionnelles d’une certaine musique industrielle, mais que Chip King et Lee Buford n’édulcorent pas, rendent vivantes une fois de plus dans nos pupilles dilatées.



