Ultha - The Inextricable Wandering Chronique The Inextricable Wandering

ULTHA, groupe allemand formé en 2014, avait déjà sorti deux albums dont un



Deux années ont passé, et c’est désormais chez le célèbre Century Media qu’apparaît The Inextricable Wandering. 6 pistes, 68 minutes de jeu. C’est beaucoup, et avouons-le tout de suite, c’est trop. Dysthymie avait déjà trouvé quelques longueurs dans l’album précédent, mais elle arrivait à les excuser. C’est plus difficile à pardonner cette fois-ci tant certains passages nous sortent totalement des ambiances. Ça part pourtant d’une bonne intention, celle d’étirer les parties instrumentales, celle de placer des intermèdes pour souffler entre deux pistes. Mais c’est mal géré. Il aurait déjà fallu totalement enlever « There is No Live, High Up in the Gallows ». C’est le titre le plus court, avec 7 minutes tout de même, mais il semble interminable du fait qu’il se révèle une piste ambiante. Sans aucun intérêt. De l’ambiant de pauvre. Immanquablement, à chaque écoute, j’ai envie de changer de disque au bout de 4 minutes. Je suis sorti de l’atmosphère qui avait été créée sur les deux premières pistes.



Dès lors on craint durant tout le reste de l’album ce genre de passages trop longuet, et on en trouve. Deux pistes plus loin avec « We Only Speak in Darkness ». Calme, contemplative, elle essaie de nous bercer dans les Ténèbres, mais voilà, elle n’apporte là encore rien de neuf, rien qui ne donne envie d’être écouté plus de deux fois. Elle irrite même. Piste à jeter... La deuxième sur six...



Ce qui est extrêmement dommage car sur le reste ULTHA confirme son talent pour jouer du black toujours aussi bien influencé par la tradition que par des éléments neufs. Dysthymie allait jusqu’à mettre l’étiquette de Post black metal, on n’en est effectivement pas loin, mais uniquement parce que le groupe mêle avec ingéniosité du black orthodoxe à du black atmosphérique et y ajoute quelques gouttes core. La recette passe très bien sur les deux morceaux qui ouvrent l’album, « The Avarist » et « With Knives to the Throat and Hell in your Heart » sont un début idéal, qui prouvent de surcroît que des morceaux de plus de 10 minutes peuvent passer comme une lettre à la poste s’ils évoluent à la fois intelligemment et efficacement. « Cyanide Lips » est aussi à mettre du côté des bons points de l’album, mais la dernière piste, « I’m Afraid to Follow Yout There » est plus difficile à apprécier. Elle combine les qualités et les défauts de ULTHA. Sa durée le montre : 19 minutes. 19 minutes qui vont commencer mal avec près de 4 minutes instrumentales ambiant, qui enchainent jusqu’à la 7ème minute avec de l’agressif, mais là encore instrumental, et enfin le chanteur qui se réveille. Dès lors le morceau prend son envol et nous démonte la tête pendant une dizaine de minutes.



2018 - Century Media Records Black Metal Orthodoxe Atmosphérique notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (5) 8.05/10

plus d'infos sur Ultha

Black Metal Orthodoxe Atmosphérique - 2014 - Allemagne

nouveaute A paraître le 5 Octobre 2018

écoutez The Avarist (Eyes of a Tragedy)

tracklist 01. The Avarist (Eyes of a Tragedy) 02. With Knives to the Throat and Hell in Your Heart 03. There Is No Love, High Up in the Gallows 04. Cyanide Lips 05. We Only Speak in Darkness 06. I'm Afraid to Follow You There

Durée : 68:29

line up Chris (Ultha) / Basse, Chant

Manuel Schaub / Batterie

Andreas Rosczyk / Électronique

Ralph Schmidt / Guitare, Chant

Ralf Conrad / Guitare

