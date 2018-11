Evoken - Hypnagogia Chronique Hypnagogia





Les réponses que le contenu de ce Hypnagogia est censé apporter ne sont pas si évidentes, à son écoute. Tragique, le concept l’est, avec cette métaphore du soldat mortellement blessé de la première guerre mondiale qui, torturé par les souffrances qui l’entourent et terrorisé à l’idée de ne plus revoir les êtres qui lui sont chers, va passer un pacte avec Dieu pour vivre au travers d’un journal intime et des lecteurs qui poseront leurs yeux dessus. De son côté, le groupe n’a pas menti en annonçant son album le plus ambitieux et varié. Sans être en terre inconnue, car les Américains approfondissent en premier lieu la direction déjà abordée par Hypnagogia plus doom/death atmosphérique que funeral ? C’est en tous cas ce que la production particulièrement équilibrée et léchée semble avoir pris comme parti. Si « Too Feign Ebullience » pourrait presque passer pour un ancien morceau du groupe, ce n’est que jusqu’à ce break très ambiant, particulièrement apaisant. A l’image de sa pochette, les couleurs sont assez inhabituelles, surprenantes par moment, comme sur « Ceremony of Bleeding ». Mais attention, l’ambiance mortifère qui a fait la gloire des Américains n’est pas totalement absente, on la trouve, discrète, au sein des chœurs de « The Fear After », et, encore mieux, au détour d’un morceau colossal comme « The Valorous Consternation ». Probablement le moment le plus mémorable, en tension de l’album, avec son accélération death et ce final, assez ultime.



Un changement dans la continuité qui laisse l’esprit divaguer, un peu de la manière dont ce nouvel album invite à le faire, entre veille et sommeil. Clairement, malgré une surabondance de mélodies flottant en volutes au sein d’une production presque aérienne, la sensation générale est celle d’un engourdissement des sens. Non pas mort progressive, mais réalité vécue à travers un voile : c’est à la fois la force et la faiblesse de ce nouveau longue-durée car si on constate avec surprise que Evoken se fait plus contrasté que cette image d’apôtre de la Faucheuse qu’on aime lui donner, son kaléidoscope de couleurs délavées n’a pas l’intensité de ses prédécesseurs, la variété donnant également l’impression d’écouter un groupe indécis sur ce qu’il cherche à transmettre. Mais cela n’est que le point de vue de tastevins ayant déjà été rempli par des œuvres indépassables telles que Hypnagogia montre une formation qui maîtrise son art funèbre tout en y apportant des touches particulières, à la fois lisibles et étranges, sorte de convergence mythologique entre Esoteric et le défunt Unholy. Une majesté indiscutable, à ceci près qu’elle ne laisse pas assez transparaître cette humanité vers laquelle paraissent tendre désormais les Américains, laissant chaque écoute se terminer par un point d’interrogation sur la profondeur intrinsèque d’un nouveau monument dont, malgré un nombre conséquent de contemplation, nous n’avons pas fini de percer le mystère.



Certaines choses sont cependant sures. La grande qualité, la cohérence des compositions sont bien présentes, le son est extrêmement abouti, et la relative évolution qu’entreprend Evoken est à saluer. En revanche Hypnagogia semble presque faire face à une impasse : il n’a pas la lourdeur définitive de ses prédécesseurs, et s’il cherche des moments plus « beaux » dans le sens premier du terme, il n’en est pas moins jamais réellement éclatant ou transcendant dans ce registre. Comme si Evoken n’avait pas, ou pas encore, complètement la maitrise des émotions qu’il souhaite transmettre. En résulte un disque intéressant, esthétique et énigmatique. 