Arsis - Visitant Chronique





Avec Visitant, Arsis tente d’étoffer ses compositions et placer quelques clins d’œil de l’époque sauf que l’inspiration et la folie d’antan n’y sont clairement plus. Frustrant car on sent quelques étincelles mais qui se transformeront au bout du compte en un pétard mouillé narcotique. Certes, les quelques sursauts et excellents soli rehausseront un peu la chose mais cela sera au final trop insuffisant pour des adeptes toujours en attente d’une suite du même calibre que Encore raté. Les cierges pour un « vrai » retour d’Arsis (pré-2008) n’ont malheureusement pas porté leurs fruits. Cinq ans et demi après un très moyen et vite oublié Unwelcome (mais bien meilleur que Starve For The Devil nous en conviendrons), la bande « tech melodeath » de Virginie refait son apparition pour un sixième album. Etonnamment le line-up ne bouge pas cette fois-ci et retourne au Audio Hammer Studio (Cannibal Corpse, Beneath The Massacre, Deicide, Kataklysm, The Black Dahlia Murder…) avec comme d’habitude un Mark Riddick pour le coup de crayon (présent depuis 2004). A l’instar de Decrepit Birth ou de Origin, le label Agonia Records (qui étoffe de plus en plus son catalogue) se partage la distribution au côté de Nuclear Blast (Amériques uniquement).Comme certains j’avais été assez enthousiaste lors des différents teasing « pre-prod » puis le premier morceau dévoilé, « Tricking The Gods ». Une introduction « canon » (sous une production très honorable) où l’on retrouve sourire aux lèvres le riffing alambiqué de l’époque, un break sympathique… Pour finalement s’essouffler en cours de route. Et c’est ce syndrome qui va perdurer pendant ces (longues) 48 minutes. Parmi ces quelques poussées, je noterai le lead original de « Hell Sworn », le refrain de « Dead Is Better », la mélodie épique de « Unto The Knife » ou la très bonne reprise « His Eyes » (le meilleur morceau de l’album, un comble…). Même si cela n’a rien de foncièrement original, les clins d’œil à Dissection ne font pas de mal non plus (arpèges de « Hell Sworn » ou « Fathoms »). Quant aux soli, ils demeurent à mon sens le gros point positif de la galette, chaque titre ayant droit à son passage « guitar hero » qui ne tombera pas dans l’astiquage de manche. Mention spéciale pour « Easy Prey » (2:51) et « Fathoms » (2:49) : un Brandon Ellis impressionnant. Concernant la rythmique, la vélocité de Shawn Priest n’est plus à démontrer mais pour la richesse des patterns je reste sur ma faim.De brèves montées en puissance qui retombent brutalement après quelques secondes, embourbées entre des riffs lambda et des structures binaires à rallonge. Apogée de ce constat en milieu de parcours sur le fond de tiroir « As Deep As Your Flesh » ou le soporifique (ambiancé du pauvre) « A Pulse Keeping Time with the Dark ». L’appellation « technique » semble désormais inappropriée malgré ces rares percées complexes, le reste pourrait apparaître sur un album de death/thrash mélo moderne influencé par les groupes US et d’Europe du Nord… Avec un chant criard caricatural. Je ne peux pas faire plus explicite. Références musicales, production et guitariste lead (Brandon Ellis) identiques... The Black Dahlia Murder forcément. A la différence que ce dernier a une efficience tout autre. Pour le style d’antan, certains élèves d’Arsis arrivent à littéralement éclipser les compositions si ternes du maître, je pense à Vale Of Pnath, Allegaeon ou Revocation (des chroniques manquantes, je vous l’accorde).Coup de grâce pour le père Malone, son chant asthmatique camouflé par le mixage. En fixant son attention dessus, certains passages sont à la limite de l’acceptable (extinction de voix) et fatigueront rapidement nos tympans… Il est temps que le gaillard arrête son calvaire et passe le flambeau. Apparemment il avait déjà eu pas mal de soucis de cordes vocales et avait été remplacé sur certains concerts pour les parties chant. La différence de coffre sera flagrante sur « His Eyes » épaulée de Trevor Strnad (The Black Dahlia Murder, décidément) pour les hurlements.Avec, Arsis tente d’étoffer ses compositions et placer quelques clins d’œil de l’époque sauf que l’inspiration et la folie d’antan n’y sont clairement plus. Frustrant car on sent quelques étincelles mais qui se transformeront au bout du compte en un pétard mouillé narcotique. Certes, les quelques sursauts et excellents soli rehausseront un peu la chose mais cela sera au final trop insuffisant pour des adeptes toujours en attente d’une suite du même calibre que We Are The Nightmare . Il y a dix ans déjà…

