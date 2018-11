Uncle Acid And The Deadbeats - Wasteland Chronique Wasteland

Wasteland, nouvel album d’Uncle Acid and the Deadbeats, est… bon.



Sans doute que cela ne sera qu’une petite nouvelle pour la plupart d’entre vous, mais après avoir été extrêmement déçu par la suite de Blood Lust, Blood Lust. Une impression qui se répète lors de nombreux moments, des titres comme « Blood Runner » (aussi classe et sauvage que son intitulé le laisse penser) ou encore « Stranger Tonight » renvoyant directement aux débuts surannés et tueurs de la troupe. Mieux que des faces B ou des redites, ces compositions auraient très bien pu se retrouver sur la petite bombe de 2011 sans la ternir. Une vraie résurrection !



A ceci près que les choses ne sont pas aussi simples avec Wasteland, qui ne se contente pas de réussir là où Blood Lust-bis, Wasteland est un album à part entière, avec son déroulé bien à lui, entre instants tubesques et sorties de route ne gênant pas la fluidité de l’ensemble. Autrement dit, Uncle Acid a réussi ici ce qu’il visait sur



Pourtant, si le bonheur de retrouver Uncle Acid tel que je l’escomptais après Blood Lust est là et bien là, Wasteland possède malheureusement son lot de baisses obligeant à nuancer le dithyrambe que j'ai envie de lui dédier, à commencer par quelques longueurs à la limite de l’handicapant (la trop répétitive « No Return »). Il n’empêche que les déçus de la formation feraient bien de laisser une chance à cette terre en friche. Surtout que, pour être honnête, son plus gros défaut n’est pas de son fait : sortir à peu près en même temps qu’un autre disque jouant de codes similaires mais se montrant plus insolent encore, plus batailleur et étincelant, quelle déveine !



