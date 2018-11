Khragkh - ΓVΛΩ Chronique ΓVΛΩ





Le duo d'interprètes est mystérieux : on ne les connait que par des noms en chiffres romains, ils n'apparaissent jamais en photo et a priori ne donnent pas de concerts. Impossible de savoir s'ils sont braqueurs de banque, banquiers d'affaire, politiciens ou mafiosos. Pas de photos bidons ou hors sujet sur la page facebook. Le mystère noir et insondable.... et c'est très bien ainsi.



Faisant suite à Paludnica en août 2017 puis ce deuxième album, ΓVΛΩ sorti fin septembre.



Le disque est Illustré par un chouette artwork pointilliste et monochrome qui représente un personnage assexué à gros seins au milieu d'une tempête. Il est livré dans un superbe digipack.



De prime abord, vous pourriez trouver que le fonds ne change pas beaucoup. C'est toujours ce même Black Metal chanté dans le dialecte du cru est dense, poisseux et entêtant. Il développe toujours le même genre d'ambiances de crypte que INQUISITION (notamment sur "Chvory Šlub") bien que leur travail n'ait pas grand chose à voir.



Il y a pourtant quelques évolutions entre les deux LP. Tout d'abord, le groupe a levé le pied sur les bruitages d'intro et outro. Omniprésents sur



Sur le fonds, la musique des Belarus fait un grand pas en avant. Les six morceaux tournant autour de cinq minutes chacun déclinent six nuances de KHRAGKH. Ils sont tous construits autour d'un pattern de batterie rapide et étouffé auquel s'adosse une de guitare au riffing obsédant. Les tempi sont pied au plancher et le chant écorché est à l'avenant. Hurlé - couiné dans la langue gutturale qu'on parle au Belarus. La production très propre fait ressortir la complexité des compos : chaque morceau décline plusieurs ambiances, imbriquées comme des poupées russes, écoutez notamment "Žniec Časoŭ " et "Kvołaje Dziva".



Moins immédiat que ΓVΛΩ demande un peu de temps et de bonnes conditions d'écoute pour que la magie noire opère. Mais le disque révèle une nouvelle facette de KHRAGKH, une belle progression pour un disque bien sous tous rapports.

