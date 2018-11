Degredo - A Noite dos Tempos Chronique A Noite dos Tempos









Et si la comparaison au puzzle me plaît, c’est parce que chaque pièce est importante pour créer le tout, même si prises seules certaines d’entre elles semblent moins importantes. Il y a celles qui se démarquent, celles des coins et des bords et puis celles qui ont un détail flagrant, qui nous permet de les reconnaître de suite, de les voir clairement. Et celles qui n’ont pas de particularités spécifique. DEGREDO en fait partie. Ce n’est pas une pièce marquante. Sur le puzzle ci-dessus, ce serait sans doute un morceau du mur le plus gris et lisse de l’ensemble.



C’est donc que ce groupe, un duo, aura énormément de mal à rester dans les annales officiant dans un black très minimaliste. Répétitif, sombre, raw et sans mélodie. Du véritable ambiant en quelque sorte, avec un bruit sourd continu tout le long de chaque piste, sur lequel sont placés quelques grognements et de légères percussions, qui se font juste par moments plus présents. Il faut ajouter quelques sons de chaînes, de cloches fantômatiques, et des voix ritualistes pour compléter le tout.



2018 - Harvest of death Ambiant Black Metal Minimaliste notes Chroniqueur : 4 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Degredo

Ambiant Black Metal Minimaliste - 2010 - Portugal

nouveaute A paraître le 30 Novembre 2018

tracklist 01. Parte Um 02. Parte Dois 03. Parte Três 04. Parte Quatro

Durée : 74;22