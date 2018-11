Panphage - Jord Chronique Jord

Sérieux ? Nan, mais sérieux ? Attends, je relance la recherche. (...) Meeeeerde. Mais c’est vrai en fait ! On n’a pas de chro concernant PANPHAGE dans nos pages ! La honte. La grooooooooosse honte. Pour que tu comprennes un peu la gravité de la situation, c’est comme s’il n’y avait pas de balai à chiotte dans ta cacaroom le jour où Emma a enfin accepté de prendre un café et que le matin tu t’étais un peu laissé aller avant de partir ! Inimaginable ! Gros malaise ! Et comparaison tout à fait nulle, je suis d'accord. Tout d’abord parce que PANPHAGE n’a absolument rien à voir avec les toilettes.



PANPHAGE est un groupe suédois né en 2005 qui n’a fait parler de lui dans la plupart des chaumières de black metalleux qu’à partir de la moitié des années 2010. Avant tout parce que Fjällbrandt, unique membre, a attendu 2015 pour sortir son premier méfait complet. Pendant 10 ans il s’était contenté de démos, Storm avait mis fin à cette habitude. Mais il n’était sorti qu’en cassette sur un petit label, et c’est la signature avec Nordvis Produktion qui a changé la donne. Le label à qui l’on doit déjà des albums de SKOGEN, PANOPTICON, WALDGEFLÜSTER et surtout, ô oui surtout DRÅPSNATT a sorti fin 2016 le deuxième album, un Drengskapr de talent, de très bon niveau. Et il en a profité pour ressortir Storm en version CD quelques mois plus tard, avant d’annoncer un déjà nouvel album pour janvier 2018 : Jord.



Mais les bonnes nouvelles successives ne pouvaient pas arriver sans qu’il y en ait de plus mauvaises, et c’est la pire de toutes qui est tombée ! L’annonce de la fin de PANPHAGE, avant même que ce troisième ne sorte. Ce serait donc un album posthume qui nous attendrait. Et tous ceux qui l’ont écouté sont formels, la scène black metal perd un fier représentant. Notre homme avait un gros talent pour le black metal mélodique bondissant, entraînant, épique et vengeur. Le rendu sur chacune des pistes est jouissif, avec de mélodies danc tou les coins, et, oui, des refrains destructeurs. Ces éléments m’on rappelé des KAMPFAR, des WINDIR, voire des SKAUR. Pour le dynamisme surtout. Comment ne pas se laisser emporter par les riffs acérés aux mélodies éclairées ? Les vocaux résonnent aussi comme des coups de marteau. L’agressivité est présente. Quelques chœurs viennent parachever le travail, apparaissant sans exagération aux moments opportuns. Même chose pour le clavier qui est utilisé à bon escient pour renforcer la puissance...



Ah oui ! PANPHAGE fait du bon, du très bon black de guerrier à cheval. Et le seul reproche qui pourrait être fait est une certaine redondance d’un titre à l’autre, mais ce n’est pas non plus un scandale. En écoutant l’album distraitement on peut trouver qu’il ne varie pas assez, mais on y découvre des nuances au fil des écoutes, des éléments cachés en fond, comme des mélodies plus timides.



Fjällbrandt a donc décidé de s’arrêter sur cette bonne note, avec des compositions qui donnent les frissons, mais il sera sûrement de retour un de ces jours avec l’un de ses autres projets, ou pourquoi pas un tout nouveau tout beau. Sinon nous perdons une figure importante...

2018 - Nordvis Produktion Black Metal mélodique épique

tracklist 01. Odalmarkerna 02. Måtte dessa bygder brinna 03. Ygg (En visa om julen) 04. Skadinawjo 05. Den tyste åsen 06. Som man sår får man skörda 07. Osådda skall åkrarna växa (Outro)

Durée : 39:49

parution 12 Janvier 2018

