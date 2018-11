Sleeping Peonies - Glitterghast Chronique Glitterghast

Il arrive même au roi du crime

D’avoir le blues de la victime.

Il m’arrive de troquer mon jean

Contre une mauvaise bouteille de gin.



J’écris alors de petits poèmes

Qui le lendemain me posent problème.

Car j’ai retrouvé la haine,

Car j’ai oublié la peine.



Je sais. Si je n’avais pas été chroniqueur de black metal pour Thrashocore, j’aurais sûrement été en charge de la section poésie de Féminin Magazine. On ne peut pas non plus tout réussir dans la vie. En tout cas, lorsque des envies de mélancolie et de nostalgie me prennent je sors l’un des rares groupes que je supporte dans un style fleur bleue, et dont SLEEPING PEONIES fait partie.



J’en avais déjà parlé il y a quatre ans, à l’occasion de la sortie de l’EP SLEEPING PEONIES crée en fait des nuages plus qu’autre chose. Il clapote sur son ordinateur et ce sont de magnifiques grosses formes blanches qui en sortent et qui volent en direction d’un ciel de soirée. Lorsque le jour a faibli et que c’est un bleu marine qui domine, avant que le noir de la nuit ne l’engloutisse. Par-dessus, des vocaux torturés. Ils gémissent. Ils pleurnichent. Ils montrent que le décor était une illusion, que la beauté cache quelque chose, de la tristesse, de l'amertume...



Ces éléments sont ceux qui font la marque du groupe, comme on les découvrait et savourait déjà en 2011 sur Ghosts, and Other Things. Même la durée des pistes reste similaire, avec une moyenne assez courte. Un seul titre va aux 4:22, les autres dépassent rarement les 3:30. Ce sont des durées cependant satisfaisantes, car le décor se plante très vite. La lassitude serait arrivée bien rapidement avec plus de longueurs. D’autant que l’évolution ne fait pas partie du vocabulaire de SLEEPING PEONIES. La recette qui fonctionnait tant il y a quelques années a un petit goût de réchauffé désormais, et on regrette presque qu’elle ne se renouvelle aucunement.



2018 - Autoproduction Musique de victime notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. Rose Smog 02. Chamomile Hex 03. Deathswells 04. Sullen // Sulk 05. Soft Hands // Hard Hands 06. Drowning Yrself To Become The Sea 07. Bllurre 08. Salt & Sorrow

Durée : 26:38

parution 30 Août 2018

