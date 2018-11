Satan's Satyrs - The Lucky Ones Chronique The Lucky Ones





« Enfin ». Il faut dire qu’on l’a attendu ce disque, au point de se demander s’il allait bien arriver un jour, émoustillé par les quelques réussites de Wild Beyond Belief! et Die Screaming, avant de se demander si Clayton Burgess n’avait tout simplement pas mis son talent au service d’autres branleurs tout aussi attachants, rendant son projet personnel caduque. Que les esthètes et autres bourgeois de la musique ferment désormais leurs clapets : dès « Thrill of the City », on avale sa salive comme pour s’excuser, tant The Lucky Ones déballe un tempérament de flambeur ultra-daté et pourtant aucunement nostalgique, répondant à



Cette insolence talentueuse parcourt le long des trente-quatre minutes de The Lucky Ones. Que ce soit à l’écoute de la voix de Clayton Burgess – qui est de nouveau « la » voix : orgueilleuse, charmeuse, adolescente et donc, la définition d’un certain metal incandescent – ou de ces guitares qui ont désormais une fureur de fond là où Wild Beyond Belief! et sa production rouge n’en avaient que la forme (tout braille de joie ici, cf. la ballade hargneuse « Take It and Run »), ce quatrième longue-durée possède – n’ayons pas peur des mots – une certaine perfection dans ses ricanements et coups de bottes, les moqueuses « You and Your Boots » (et son début militaire pour de rire) ou « Trampled by Angels » n’étant que des exemples parmi d’autres d’un disque si peu sérieux d’apparence, et cependant tellement prenant, qu’on finit par se laisser aller comme il invite à le faire, entre légèreté et faim au ventre, altier malgré les pieds qui cognent les canettes vides jonchant le sol.



Satan’s Satyrs frime mais reste constamment à la hauteur sur The Lucky Ones, donnant ici dans l’ancien jusqu’à cette impression d’entendre une compilation de tubes tenant par magie les uns avec les autres, la rambarde fermement tenue dans les montagnes russes, des écrans nous dépeignant une vie fantasmée de racaille des années soixante / soixante-dix. Servies par une production au diapason, aussi rude, sexuelle (ce son de basse indécent) et porteuse d’un univers que la pochette ci-contre (à partir de laquelle on peut déjà savoir si on est taillé pour telle musique, selon que l’on soit charmé ou repoussé), les compositions ne déçoivent jamais, à part à quelques endroits où le cerveau se rallume un peu, en attente d’un nouveau tirage de langue punk et enfiévré. Ce qui, heureusement, arrive rarement : car, à part une « She Beast » pas assez taquine et un break mollasson sur la tuerie quasi-intégrale qu’est « Too Early to Fold », que reprocher à ce disque ?



tracklist 01. Thrill of the City 02. The Lucky Ones 03. She Beast 04. Take It and Run 05. You and Your Boots 06. Too Early to Fold 07. Pulp Star 08. Trampled by Angels 09. Permanant Darkness

Durée : 33 minutes 50 secondes

line up Clayton Burgess / Voix, Basse, Guitare

Jarrett Nettnin / Guitare

Nate Towle / Guitare

Stephen Fairfield / Batterie

