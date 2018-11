Selvans - Faunalia Chronique Faunalia

Faunalia, « Faunalies » en français, il s’agit encore de fêtes en l’honneur de Faunus, dieu protecteur des troupeaux (il leur donne la fécondité et les défend contre les loups). Mettez de côté cet artwork bien vilain, le bel objet contrebalance la chose (digipack format A5 contenant un livret de 20 pages). « Inizio ».



Sourire aux lèvres, les premières minutes de Faunalia ne dépayseront pas vraiment les adeptes de Selvans. L’ouverture instrumentale « Ad Malum Finem » (bruits d’animaux, rythmiques tribales, tibia, sifflements…) puis le premier riff de « Notturno peregrinar » comme une immersion parfaite à travers les villages (toujours cette image d’un vieil habitant assis devant sa porte) et les réserves naturelles des Abruzzes (un tiers des loups et 80% des ours d’Italie s’y trouvent). Pourtant les Italiens mettront de côté cette ambiance « forestière » et leurs aspects folk sur ce nouvel album. Les instruments traditionnels du précédent opus (joués par Haruspex), flute, tibia (hautbois de l’Antiquité), le sistre (ancêtre du tambourin) et hochet paraissent ici quasi-anecdotiques, effacés par des nappes de claviers et des tremoli néoclassiques fortement imprégnés d’un Obtained Enslavement (plus qu’un clin d’œil sur « Notturno peregrinar »). Les hurlements de Haruspex (dans la lignée d’un Pest) étonneront d’ailleurs la première fois, le gaillard poussant la gueulante à en cracher du sang par terre. Gros bémol sur les passages « clair » de Fulguriator de mon côté, pas très justes… Le duo aimera ainsi alterner entre black vindicatif (mais très mélodique) et une approche atmosphérique glaciale (nappes éthérées à la limite parfois du « funeral » d’un Shape Of Despair) et avant-gardiste « théâtrale » (voire ambiance « western spaghetti » sur le break de « Requiem Apruti »), on retrouve une nouvelle fois les influences Gehenna (première période) et Acturus.



Les seules surprises résident ici dans des bagages modernes pourrait-on dire « indus » : samples, effets électro et rythmique martiale (un batteur est cité mais la majorité des frappes transpire la B.A.R). Forcément on pensera à leurs voisins d’Aborym (particulièrement l’album « concept » Psychogrotesque) ou même un malsain Diabolicum (« Phersu » à 2:19). Mais globalement tout cela reste très discret, on se retrouve avec un black metal sympho mélo assez conventionnel. Les tentatives ambiancées d’un « Anna Perenna » en « spoken word » seront assez dispensables, à l’instar des 14 minutes prometteuses de « Magna Mater Maior Mons ». Des chœurs liturgiques reprenant la mode actuelle du black à capuche (Batushka) et un break sympathique (6:18) malgré tout mais qui peineront à marquer nos esgourdes. Une vraie chronique « name dropping » je l’avoue, ce constat suit encore Selvans. Le groupe manque encore de personnalité mais délivre indubitablement une musique de qualité. 6 morceaux pour 56 minutes de compositions léchées et au nombre d’arrangement pléthorique (écoute au casque encore de mise).



Black metal plus épuré perdant le charme « des bois », Faunalia demeure un album à la musique excellemment exécutée (encore plus maîtrisée que son prédécesseur) mais qui se fond malheureusement dans la masse. En résulte un album bigarré accrocheur sans réelle ligne conductrice (potpourri d'influences) mais dont l'écoute reste des plus agréables. Forcément après un Lupercalia si prometteur on restera clairement sur sa faim. « Pazienza ».

