L'autre jour, je rangeais mes tours à CDs - qu'en bon maniaque, je classe par ordre alphabétique- m'attardant sur la lettre F. F comme "fatalement", puisque c'est l'étagère qui supporte les albums de Furia, dont je ne cesse de vous vanter l'extrême qualité dans ces pages. Marrant, parce que j'ai découvert Totenmesse de la même manière que j'ai découvert Furia : par la pochette. "Grudzień za grudniem" et son espèce de broderie de grand-mère m'avaient poussé à me pencher sur la discographie de ce que je considère, aujourd'hui, être le projet Black Metal le plus intéressant de Pologne. "To" ne peut à aucun moment prétendre à la place du Roi, mais sa pochette (réalisée par Sars, le bassiste de Furia, justement), entre jeu d'arcade et bâti religieux abstrait, m'a un instant rappelé ma curiosité d'il y a quelques années, à l'origine de l'une de mes plus belles découvertes musicales. Sentiment nostalgique doublé d'une envie, discrète mais réelle, de trouver une nouvelle formation qui exploserait les carcans rigides du genre, il ne m'en fallait pas plus pour me procurer l'objet.



Et quel bel objet ! Le label a mis le paquet : livret riche et fourni (ceux qui parlent le polak seront aux anges), superbes visuels abstraits, impression au vernis transparent... Un rapide coup d'oeil à la dernière page justifie l'investissement. Totenmesse tient plus du all-star band que de la formation de bleus. On y retrouve pêle-mêle des membres d'Odraza, Massemord, Voidhanger ou encore Biesy - et surtout, la présence de Priest derrière les fûts, qui fait ce qu'il sait faire de mieux. On comprend mieux la diligence de l'historique écurie Pagan Records à signer et sortir ce tout premier disque à l'aveugle - ni démos, ni EPs, ni split auparavant pour se faire une idée des capacités du quintet.



D'une façon générale, il est très rare que je commande un disque en dur après une seule écoute - vestige d'une vie étudiante pour les uns, gène Auvergnat prononcé pour les autres. "To" fut une exception, tant ma découverte fut plaisante. Certes, à froid, l'album révèle peu à peu ses faiblesses, mais il n'en demeure pas moins de très bonne facture.



Bon, contrairement à Furia qui a su se constituer un univers propre et bien démarqué du reste de la scène (allez écouter leurs dernières sorties pour vous en rendre compte), Totenmesse agit plus, à mon goût, comme un pot-pourri des CVs des musiciens qu'en tant qu'entité propre. Avec une identité visuelle aussi forte et marquée, je m'attendais peut-être à un peu plus... Mais je fais le difficile. Vu la qualité des formations dont il est question, "To" remplit sans peine le cahier des charges des bons disques de Black Metal.



Varié, avant toute chose, puisque ce full-length ne se contente pas d'un seul parti : pas de blast à tout va, ni de mid-tempo à outrance, l'équilibre entre la course à la vitesse (directement empruntée à Massemord) et les ambiances plus vicelardes (à chercher du côté des excellents Odraza et Biesy) est entièrement respecté. Quand "Pusty dzwon" tire vers un Kriegsmaschine épuré, avec cette batterie lente, toute en contretemps et en toms à l'extrême limite d'être hasardeux, la succession supersonique "Istne gówno dusza cuchnie" nous rappelle que la brutalité est toujours de mise, avec, toujours, ce sens du riff un peu tordu, corrosif (1:45), marque de fabrique de la scène Polonaise. Tordu, comme cette surprenante, mais non moins agréable reprise de "21st Century Schizoid Man" de King Crimson, que je n'aurais probablement pas reconnue sans son emblématique riff qui n'arrive, ici, qu'en tout milieu de titre, après un démarrage casse-nuques, presque Grindcore dans l'âme. "To" essaye de s'aventurer hors du chemin tout tracé, mais timidement. N'est pas Mike Horn qui veut, ici, carte, boussole et assistance par hélicoptère sont de mise. Bon, ça évite la lassitude, mais ça n'évite malheureusement pas la tartine : Ainsi, l'éponyme, en forme de marche quasi-militaire, rythmée par des arpèges Deathspell-esques et un tom basse abrutissant (sans parler de l'ouverture en mode chant de gorge diphonique), pédale dans la semoule sans jamais vraiment en sortir - citons également la seconde partie assez laborieuse de "Luna", qui ralentit brusquement un titre qui s'en serait bien passé. Totenmesse n'est finalement jamais aussi bon que lorsqu'il s'agit de plaquer la tête dans le guidon, main sur la fourche. De ce côté-ci, l'auditeur y trouvera son compte, en témoigne l'étourdissant "Cienie wzbijane palcami" et son lead pompier, presque mélancolique (à 1:44), qui laisse place à un Stawrogin extrêmement en forme, plus sentencieux que jamais, soutenu par des chœurs masculins - malheureusement trop brefs. Timide lorsqu'il s'agit de faire le premier pas, mais détonnant quand il reste dans sa zone de confort.



"To" est un bon disque, c'est indéniable, mais je demeure presque un peu "déçu". Probablement trop désireux de retrouver le même frisson ressenti lors de ma découverte de leurs aînés, ce qui est stupide, j'en conviens. Ne faites pas la même erreur que moi, prenez ce premier full-length comme il est : une curiosité. L'album, gentiment ambitieux, ne réinvente pas grande chose, mais ses musiciens jouent avec passion, et leurs quelques tentatives pour insuffler un peu de fraîcheur à un genre rigide au possible sont plus qu'appréciables. Un disque agréable, sans grosse surprise mais qui saura se faire apprécier des amateurs de l'acier Polonais comme de ceux qui attendent, avec une pointe de désespoir, un nouvel album de Furia - Totenmesse agira, pour eux, comme un bon petit amuse-gueule en attendant le banquet. Une belle découverte, en tout cas.

2018 - Pagan Records Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8/10

plus d'infos sur Totenmesse

Black Metal - 2016 - Pologne

nouveaute A paraître le 2 Novembre 2018

écoutez Istne gówno dusza cuchnie

Kaiser Tot

Łuna

tracklist 01. Pusty dzwon (05:28) 02. Istne gówno dusza cuchnie (05:16) 03. Zamarzło (04:25) 04. 21st Century Schizoid Man (King Crimson cover) (02:07) 05. Kaiser Tot (06:45) 06. Łuna (07:18) 07. Cienie wzbijane palcami (04:26) 08. To (06:30)

Durée : 42:15

line up Bartollo / Basse

Priest / Batterie

Void / Guitare

Rzulty / Guitare

Stawrogin / Voix

