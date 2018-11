Sjukdom - Stridshymner og dødssalmer Chronique Stridshymner og dødssalmer

En voyant le nom de SJUKDOM, je savais bien que ça me disait quelque chose. Et de plonger dans les souvenirs, et de me rappeler de SYKDOM ! Un groupe lui aussi norvégien, mais avec quelques années de plus puisqu’il a sorti trois albums entre 2004 et 2006. Le nom de ces formations a bien entendu la même signification : « maladie ». Sauf qu’orthographié Sjukdom, il vient du suédois. C’est un peu dur à suivre alors on la refait. Je m’intéresse aujourd’hui à SJUKDOM, une formation norvégienne qui a choisi de s’affubler d’un nom suédois. Elle existe depuis 2011 et un premier album avait vu le jour en 2013. contenait 8 titres et durait 42 minutes. Le deuxième album est sorti en 2018, il a un titre de moins et ne cumule que 35 minutes au compteur.



5 ans ont passé entre les deux opus, et c’est avec un nouveau bassiste que le quatuor se présente. Au revoir Aske, bonjour Nekrosis. D’ailleurs Aske était suédois, un Suédois parmi les Norvégiens, qui était peut-être la cause du choix du nom. Nekrosis, lui, est norvégien, et il n’a pas un CV très fourni. Il n’y a d’ailleurs que le batteur du groupe qui un petit passif puisqu’il faisait partie de la courte aventure d’IMPERILED EYES, en 2005, 2006.



Et c’est chez Osmose Productions, notre label français légendaire, que sort Stridshymner og dødssalmer. Un gage de qualité ? Dans une certaine mesure oui. Mais pas nécessairement un gage d’efficacité, ni même d’originalité. Et d’ailleurs SJUKDOM n’a pas énormément d’arguments à fournir. Il pratique un black metal brutal clair, c’est à dire qu’il vise du bourrin mais du bourrin accessible, et même s’il le fait très proprement, il est difficile de le trouver incontournable. Chaque piste fait son office. Chaque morceau, emporté par des vocaux dégoulinant de haine, nous tartine la gueule de violence. Certains contiennent même des sons d’alarme, histoire de rajouter en stress, en agressivité. Ça marche. Ce n’est pas nouveau, mais ça marche.



On se laisse ainsi emporter sans grande difficulté dans le tourbillon de SJUKDOM. On a quelques petits frissons parce que le corps ne peut que réagir aux efforts déployés, mais le problème c’est que le cerveau n’est pas véritablement convaincu. L’envie d’y revenir n’est pas très forte parce que l’album ne dépasse pas le stade du défouloir idéal. Un DARK FUNERAL aurait pu faire l’affaire. Il audra le garder pour ce genre d'occasion du coup, pour se rebooster un bon coup...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2018 - Osmose Productions Black Metal Brutal notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : (1) 6.5/10 Webzines : -

plus d'infos sur Sjukdom

Black Metal Brutal - 2011 - Norvège

nouveaute A paraître le 26 Octobre 2018

tracklist 01. Dødssalmer 02. Nærvær 03. Lykantropi 04. Med en fot i graven 05. Terra Nihil 06. I en storm av stål 07. Skudd for skudd

Durée : 34:58

Essayez plutôt Cataplexy

Devangelight

2012 - Zero Dimensional Records Tetragrammacide

Primal Incinerators of Moral Matrix

2017 - Iron Bonehead Productions Anaal Nathrakh

Eschaton

2006 - Season Of Mist Endstille

Kapitulation 2013

2013 - Season Of Mist Antaeus

Blood Libels

2006 - Norma Evangelium Diaboli