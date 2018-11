Profanatica - Altar of the Virgin Whore Chronique Altar of the Virgin Whore (EP)

Profanatica, c’est un groupe assez unique. Quand Paul Ledney quitte Inquisition en 1990 pour aller composer du black metal au lieu du death metal auquel reste fidèle le grand John McEntee, le gaillard n’avait pas en tête la version norvégienne de la chose qui ne précisera réellement que quelques années plus tard. Profanatica est toujours resté cette entité bâtarde, entre death metal poisseux et purulent et black metal primitif éminemment satanique. Le groupe est connu pour ne pas plaire à tout le monde, autant sur disque que pendant ses concerts qui en auront fait ricaner certains en découvrant les costumes de scène affectionnés par le groupe. Et autant votre serviteur n’a pas encore pu voir le groupe en face de lui, ce qui aura changé Samedi prochain, autant il goûte fort les immondes salaceries satanico-macabres de Profanatica sur album.



Profanatica sortait donc son EP Altar of the Virgin Whore début Novembre, un peu moins de deux ans après son dernier album. Pas de changement fondamental à l’horizon, Paul Ledney ne s’est pas soudainement pris de passion pour les mélodies élégantes et graciles du jour au lendemain. On reste les deux pieds embourbés dans les eaux épaisses et nauséabondes du blasphème bestial et puant. Ce qui est notable en revanche, c’est l’orientation bien plus franchement death metal qui se dégage des huit très courtes pistes de l’EP. Les riffs sonnent très, très Incantation et auraient carrément pu apparaitre sur les premières démos dudit groupe que personne n’aurait tiqué. Je m’attendais presque à voir McEntee crédité à la composition dans le line-up tant les riffs sortis ici ont un air de famille. Et c’est peut-être parce que mon groupe de death metal favoris reste et restera toujours Incantation que je dis ça, mais bon sang que ça fait du bien d’entendre ce genre de mélodies malsaines. Depuis que Gand-Papa Bouc a pris de l’âge et que ses nombreux héritiers sortent des albums de haute qualité, on en viendrait presque à oublier le vénérable aïeul derrière tout ça. Seulement, Profanatica a décidé de reprendre du service à l’ancienne et d’envoyer huit brûlots bien putrides à la face du monde pour rappeler comment qu’on faisait du bon blasphème dans le temps. A croire que Ledney aurait été subitement été pris d’un crise de nostalgie.



Bon, à part raconter que Profanatica s’est réapproprié l’héritage d’un Incantation vieillissant, qu’est-ce qu’on peut dire de plus sur cet EP ? Eh bien par exemple que la durée des morceaux ne dépasse pas 3 minutes 23 secondes pour la plus longue, qu’elles sont majoritairement menées le couteau entre les dents et axées quasiment uniquement sur les riffs sans trop se soucier du reste, et que le final écrasant « He Has Risen », qui répète en boucle ses trois accords délétères, conclue parfaitement ces 20 minutes furieuses et impies. Il n’y a pas grand-chose à dire d’autre. Tous les morceaux sont bons, l’EP passe tout seul, on en redemande à la fin. Pas bien compliqué tout ça … La batterie cogne bien fort tout le long, les guitares sonnent venimeuses et rouillés, la basse caractéristique du groupe est bien audible, Ledney vocifère ses insanités avec son phrasé déclamatoire habituel … L’ambiance reste parfaitement immonde et glauque ; c’est de la musique qui aime le Mal. Juste du très bon Profanatica dans son versant le plus death. Avec Chris Moyen pour sublimer le tout avec un artwork dans la plus pure tradition du death metal, de Profanatica et de lui-même. Bref, c’est parfait.



Cet EP, c’est le café serré que tu t’envoies avec plaisir à n’importe quel moment de la journée. Parfaitement tiré et charpenté, simple, basique, essentiel. Il te passe dessus d’un coup, et toi tu n’as qu’à ouvrir la bouche pour t’envoyer cette musique de damné en travers de l’œsophage. Vivement le concert avec Watain et Rotting Christ Samedi prochain !

2018 - Hells Headbangers Records Death Metal

tracklist 01. Conceived with Sin (02:09) 02. Prayer in Eclipse (02:52) 03. Altar of the Virgin Whore (02:53) 04. Crucifixion Wounds (01:58) 05. Thorn King (01:00) 06. Sacred Code Broken (02:16) 07. Fuck the Messiah (03:23) 08. He Has Risen (03:02) 19. 33

Durée : 19:33

line up Paul Ledney / Batterie, Chant

John Gelso / Guitare, Basse

