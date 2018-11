Chthonic - Battlefields of Asura Chronique Battlefields of Asura

CHTHONIC ? Pour donner une petite idée de l’importance des Taïwanais, une petite comparaison. Le clip de « Millennia’s Faith Undone », mis en ligne sur Youtube le 3 septembre a cumulé en 2 mois et demi 1.885.000 vues. « Le dernier Putch » de PESTE NOIRE en est à 675.000 au bout de 11 mois, et « Heartbreak and Seance » de CRADLE OF FILTH à 2.567.000 depuis juillet 2017. Si, si, les comparaisons sont pertinentes. Parce que les caractéristiques de CHTHONIC se retrouvent à d’autres niveaux chez les formations citées.



Tout d’abord par le goût pour l’utilisation d’éléments de sa culture. Famine sonne français, la bande à Freddy Lim sonne chinois. En grande partie à cause de l’utilisation du Erhu, instrument à cordes vieux de mille ans que je te mets en photo ci-dessous. C’est un instrument que l’on retrouve dans la plupart des films chinois qui nous ont bercés, et qui donne bien entendu une véritable identité au groupe : le black death kungfu. Bien entendu, le Erhu est à nouveau présent sur cet album, à profusion. CHTHONIC ne peut d’ailleurs pas s’en passer. C’est l’élément qui le différencie de la masse et qui est attendu par l’ensemble des fans...







La comparaison avec PESTE NOIRE, j’ai envie de la poursuivre à cause du côté politisé de la formation. Derrière son côté plastique, derrière tout le merchandising à outrance, derrière le maquillage too much, il y a un véritable propos chez les Taïwanais. Un engagement même ! Une certaine approche du patriotisme. Freddy Lim a rencontré le dalaï-lama en 2009, un signe fort de soutien au Tibet et aux régions qui cherchent l’autonomie, mais il a aussi été élu à des élections législatives à Taïwan. Extra-musical ? Pas tant que ça quand on sait que tout cela est relayé par le groupe sur ses espaces Internet, et que les thématiques abordées dans les albums ont très souvent été des critiques envers le gouvernement chinois. CHTHONIC s’engage. Et il aborde également des sujets moins politiques, sur l’histoire ou le folklore de Taïwan.



Par contre, la comparaison avec CRADLE OF FILTH est bel et bien pour des raisons musicales, et visuelles. On est dans du black metal sympho, avec donc les nuances chinoises citées plus haut, mais avec aussi de fortes influences venues du death. C’est en tout cas une musique qui se veut agressive et directe mais tout en étant mélodique. Les claviers omniprésents, mais aussi les vocaux rappellent la bande à Dani : deux types de chants masculins qui ne cessent d’alterner, et sont parfois superposés. L’un est plutôt guttural façon death, l’autre est plus strident. Les vocaux féminins sont par contre très rares, trop d’ailleurs parce qu’ils sont bons, et donnent un plus au morceau « Millennia’s Faith Undone ». On les doit à la beauté Doris Yeh, également bassiste et accessoirement top model régulièrement nommée par les crevards quand on parle de « la plus chouette sex-symbol dans le metal ». Elle a effectivement ses arguments... Visuellement CHTHONIC sait jouer de son image comme CRADLE, et n’a jamais hésité à la mettre en avant. C’est un groupe qui veut de toute façon toujours aller plus haut. Et c’est dans cette optique qu’il a donné des concerts dans des temples ayant marqué l’histoire, créé des poupées à l’effigie des membres, sorti deux versions de ses albums - en taïwanais et en anglais - pour viser l’international, fait des clips bien chiadés... Ça sent le business à plein nez, mais étrangement, et peut-être parce que le groupe a des messages à faire passer, on n’arrive pas à le détester pour ça.



Ce Battlefields of Asura, sorti le 12 octobre 2018, est fidèle aux sorties précédentes. Alors qu’on ressentait encore des évolutions entre les albums dans les années 2000, force est de constater que le groupe reste désormais dans sa zone de confort depuis 2011 et Takasago Army. Bu-Tik (2013) en était déjà une certaine redite, c’est encore plus flagrant sur les 11 nouvelles pistes. On a un peu envie de s’en plaindre au début, parce qu’on ne se sent pas bousculé, parce qu’on a aucun goût de découverte dans la bouche, mais au fil des écoutes on apprécie les compositions, on apprécie de retrouver des habitudes qui ne changent pas. Il y a effectivement tellement de formations qui s’éloignent de leur identité, et auxquelles on le reproche, qu’il faudrait aussi reconnaître le plaisir de retrouver un CHTHONIC dans le même état qu’on l’avait laissé. Certes, il faudrait ne jamais avoir entendu de CHTHONIC pour crier au génie, mais finalement il y a de quoi passer un bon petit moment avec nos Taïwanais à l’unicité rare. Et quand même, « The Silent One’s Torch », « A Crimson Sky’s Command » et le déjà cité « Millennia’s Faith Undone » se réécoutent en boucle avec à chaque fois l’envie de secouer la tête frénétiquement.



2018 - Scion Audio Visual Black Death Kungfu notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (5) 6.43/10

plus d'infos sur Chthonic

Black Death Kungfu - 1995 - Taïwan

écoutez Millennia’s Faith Undone

Flames Upon the Weeping Winds

vidéos Millennia’s Faith Undone

Chthonic

Extrait de "Battlefields of Asura" Flames Upon the Weeping Winds

Chthonic

Extrait de "Battlefields of Asura"

tracklist 01. Drawing Omnipotence Nigh 02. The Silent One's Torch 03. Flames Upon the Weeping Winds 04. A Crimson Sky's Command 05. Souls of the Revolution 06. Taste the Black Tears 07. One Thousand Eyes 08. Masked Faith 09. Carved in Bloodstone 10. Millennia’s Faith Undone 11. Autopoiesis

Durée : 39:58

parution 12 Octobre 2018

