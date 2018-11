Caveman Cult - Supremacía Primordial Chronique Supremacía Primordial (EP)



Disponible en vinyle via Larval Productions, petit label de Washington à qui l’ont doit d’autres sorties particulièrement gratinées (Autokrator, Genocide Shrine, Tetragrammacide...), et illustré par Warhead Art qui avec ces deux gourdins pointus et cette fresque murale empruntée aux grottes de Lascaux à bien saisi l’idée derrière la musique de Caveman Cult, Supremacía Primordial n’entend pas s’éterniser, n’offrant ainsi que quatre nouveaux morceaux à se mettre sous la dent.



Naturellement, rien n’a changé dans le camps de Caveman Cult puisque le groupe continue son tabassage en règle à l’aide de morceaux toujours aussi bas du front. Une approche bien peu subtile qui n’offre que très peu de temps mort. Certes, il n’y en a pas nécessairement besoin sur un disque dont la durée ne dépasse pas les douze minutes mais malgré tout il vous faudra être sacrément bien accroché pour encaisser ce martelage quasi-ininterrompu. Une absence totale de relief qui ne devrait pas manquer de convaincre les amateurs de ce genre de Black Metal aussi radical que jusqu’au-boutiste. Alors c’es vrai que Caveman Cult n’invente rien mais cette recette qu’il doit pour l’essentiel à des groupes tels que Blasphemy, Conqueror ou Revenge à en tout cas le mérite d’être d’une efficacité à toute épreuve. Bien sûr, tous ceux qui n’ont jamais été sensibles de ce genre de formule trouveront chez les Américains une tonne de défauts à commencer par cette linéarité exaspérante mais c’est justement ce manque total de finesse qui rend la recette aussi jubilatoire pour quiconque y est un tant soit peu sensible. Riffs à trois notes répétés ad-nauseam, blasts incessants à rendre absolument débile n’importe qui, cris primitifs et growls lointains, production dense et hermétique qui ne facilite pas forcément les premières écoutes... Bref, tout ce qu’il faut pour laisser les nombreux récalcitrants à la porte et donner du grain à moudre à tous les neuneus et autres Black Metal Warriors qui aiment se flageller le corps et l’esprit avec ce genre de musique radicale et chaotique n’offrant absolument absolument aucun compromis.



tracklist 01. Impaled Humanity Ablaze (02:44) 02. Dogs Of War (Exterminate The Filth) (03:04) 03. Metal Negro Antihumano (02:28) 04. Legions Of The Black Vomit (03:36)

Durée : 11:52

line up Alvar Antillon / Chant, Basse

Harold Bosch / Guitare

Rick Smith / Batterie

parution 6 Juin 2018

