Même constat que pour les récents méfaits de Cult of Fire. Derrière un packaging sublime de Dávid Glomba (illustrant chaque morceau), une musique parfaitement exécutée et qui fait clairement le job mais très loin de la saveur des premières compositions du slovaque Vladimír Pavelka. Ce deuxième album paraît néanmoins plus travaillé dans les ambiances et nettement plus accrocheur mais encore trop inégal et lisse pour marquer nos esgourdes. Il ne passera pas non plus l’épreuve du temps…. Rendez-vous aux prochaines obsèques. La nouvelle tendance pour certains groupes metal (très souvent underground oui) est de sortir un album avec le moins de « teasing » possible, parfois même à l’instant « T ». Bim. Cult Of Fire nous avait fait le coup avec son EP surprise (sans titre) sorti l’année dernière (dont la chronique est absente je le concède…) via son label Beyond Eyes Productions. Le guitariste Infernal Vlad (Vladimír Pavelka) et le frappeur Tom Coroner (Tomaš Corn) récidivent en exhumant leur side-project Death Karma, près de quatre ans après The History of Death & Burial Rituals Part I . Des artworks majestueux de leur acolyte Dávid Glomba postés au compte-goutte puis l’annonce une semaine avant de la sortie de leur deuxième album. Comme pour son prédécesseur, la thématique ne bouge pas et permet aux deux musiciens de mettre de côté Kali afin explorer les rites funéraires du globe.Je dois vous avouer ne plus avoir de souvenirs du précédent album… Ressorti du tiroir, effectivement un fort potentiel handicapé par un travail d’ambiance maigrichon et des compositions trop inégales. Décevant de la part des membres de Cult Of Fire. La découverte de ce nouvel opus sera malgré tout très enthousiaste dès son ouverture « Haiti - Voodoo ». Une immersion des plus prometteuses : percussions tribales (tambours et je ne saurais quoi vous dire) et mélodies simples méchamment entêtantes. Pour ceux connaissant Cult Of Fire (il y a des chances si vous lisez la chronique), le riffing de Vladimír est reconnaissable à des kilomètres, les adeptes seront ravis. Une musique jonglant entre death/black, black/thrash et passages ambiancés à fort penchant mélodique. De gros airs suédois qui me rappellent encore mes adorés Mörk Gryning (période) dans le genre tremolo aigus et chaotiques (« Czech Republic - Ossuary » à 4:38), voire Sacramentum (« Indonesia - Tana Toraja » à 4:46).Outre des compositions fortement accrocheuses, celles-ci paraissent plus travaillées (breaks parsemés, claviers et modulations de débits) et contrastées. Reste qu’à l’instar de son prédécesseur, difficile de réellement ressentir le pays d’origine du morceau. Gammes plus explicites ou samples auraient pu d’avantage nous faire voyager. Frustrant pour une telle thématique. Soit. Sauf que les autres défauts antérieurs ressurgissent, à savoir des longueurs sur chaque titre (reprises par une mélodie ou passage vindicatif) gâchant l’envoutement. Bémol sur les quelconques « Tibet - Sky burial » (pour information sur ce rite : cadavre démembré, coupé en morceaux puis donné aux vautours) ou « New Zealand - Mongrel Mob » (avec son sample de Harley, « Mongrel Mob » étant le principal gang du pays). Nonobstant les délires vocaux de Vladimír (Attila Csihar ?) ou les frappes parpaings de Tomaš, cela manque de folie, toujours ce sentiment de retenu et d’explosions avortées.Même constat que pour les récents méfaits de Cult of Fire. Derrière un packaging sublime de Dávid Glomba (illustrant chaque morceau), une musique parfaitement exécutée et qui fait clairement le job mais très loin de la saveur des premières compositions du slovaque Vladimír Pavelka. Ce deuxième album paraît néanmoins plus travaillé dans les ambiances et nettement plus accrocheur mais encore trop inégal et lisse pour marquer nos esgourdes. Il ne passera pas non plus l’épreuve du temps…. Rendez-vous aux prochaines obsèques.

