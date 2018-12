Nachtmystium - Resilient Chronique Resilient



Luc 6, 37



D’accord ? Tu as donc compris que ce n’était même pas la peine d’essayer de laisser un commentaire sur les arnaques de Blake Judd. Pardonne ! Pardonne mais surtout n’achète jamais rien auprès de lui. Parce que si le pêcheur peut se repentir, il ne peut pas guérir.



Mais bon, quelle drôlerie tout de même, et quel gâchis. Un groupe tel que NACHTMYSTIUM avait un destin tracé différemment, et je me souviens encore à quel point en 2006 Visual Propaganda: Live from the Pits of Damnation mais c’est bien celui-ci qui m’avait ouvert les yeux sur le talent de la fine équipe. Et sa capacité à mettre du neuf dans du classique. Il parvenait à ouvrir une fenêtre encore méconnue dans le black metal. Ensuite, il a poussé son concept plus loin encore, aimant ajouter des effets inattendus dans ses titres, allant même un peu trop loin pour les plus extrêmes d’entre nous. Mais c’est indéniable, les Black Meddle PT I et II et



Mais bien que personne ne l’ait oubliée, le sieur Judd a décidé de faire son retour, et il arrive tout de même à bien s’entourer. Déjà son label. Lupus Lounge, ce n’est pas n’importe qui. La sous-division de Prophecy Productions s’occupe aussi de SECRETS OF THE MOON, A FOREST OF STARS ou encore HELRUNAR et FARSOT. Et il est surtout réputé pour satisfaire ses poulains. Côté musiciens, il s’est trouvé de nouveaux compagnons : Job Bos qui est le clavier live de SATYRICON, THE RUINS OF BEVERAST ainsi que DARK FORTRESS, Joel Witte qui me semble un guitariste sorti de nulle part et Martin van Valkenstijn, ici bassiste, qui a d’autres noms au sein d’YSENGRIN, ALCHEMYST, MOSAIC ou SEREMONI. D’autres figures ont été invitées, comme Nolan Jenkins à la batterie, qui semble avoir intégré le groupe depuis.



C’est tout ce beau monde qui permet le retour de NACHTMYSTIUM en 2018, mais pas avec un album complet. Un EP, comme s’il fallait mettre les orteils dans le bain pour vérifier la température. Quatre pistes, mais seulement 2 qui sont de véritables morceaux. Le premier est une introduction de moins de 2 minutes, composé de machines et de dialogues qui mettent une petite ambiance inquiétante, et le dernier est une longue conclusion de 9 minutes presqu’entièrement instrumentale. Elle a des petits airs de DEAFHEAVEN, alternant passages de contemplation et d’agressivité. Ce sont donc les deux morceaux intermédiaires qui nous intéressent, et je dois avouer qu’ils m’ont convaincu. Surtout « Resilient ». Un morceau qui n’en fait pas des tonnes, et qui retrouve justement les fondamentaux, tout en incluant de l’originalité en cours de route. Il propose pendant 4 minutes un black metal lent, mais enchanteur, quasiment hypnotique. Très sage quand on connaît le groupe. Ça pourrait même décevoir si subitement le titre ne passait dans la quatrième dimension, avec un changement de rythme et une espèce de flûte de pan (!!!) et des chœurs éthérés qui nous enveloppent. Les vocaux deviennent clairs et ronflants, et le morceau atteint un véritable sommet. Je retrouve plus le NACHTMYSTIUM original mais efficace que celui qui tentait un peu trop n’importe quoi. Et je suis aux anges. « Silver Lanterns » est un peu moins marquant, mais lui aussi propose une évolution assez proche. Une première moitié qui pose tranquillement le paysage, et une deuxième qui y intègre les personnages, la vie, un semblant d’agitation. Plane aussi un sentiment mélancolique constant.



2018 - Lupus Lounge Black Metal Envolé notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (4) 7.75/10

plus d'infos sur Nachtmystium

Black Metal Envolé - 2000 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 30 Novembre 2018

écoutez Resilient

tracklist 01. Conversion 02. Resilient 03. Silver Lanterns 04. Desert Illumination

Durée : 25:03

