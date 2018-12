Darvaza - Darkness In Turmoil Chronique Darkness In Turmoil (EP)

Darkness In Turmoil est le troisième EP du projet italo/norvégien Darvaza. Paru l’été dernier sur Terratur Possessions, celui-ci vient conclure une trilogie débutée en 2015 avec la sortie du très bon



"Yaaaaaaaaaaaaahhhhhh, yooooohhhhhaaaaaarrrrrrrggg". C’est sur ces cris inquiétants que débute "A New Sun", premier morceau de Darkness In Turmoil. Le duo y déroule comme à son habitude un Black Metal orthodoxe orienté ici plutôt vers du mid-tempo et cela en grande partie à cause de ces riffs particulièrement entêtants qui vont développer dès les premiers instants une puissante atmosphère religieuse. Un sentiment de ferveur d’ailleurs renforcé par le chant toujours aussi possédé de Wraath (Behexen, Mare, Dark Sonority, Ritual Death...), notamment lorsqu’il se lance dans ces quelques déclamations plus solennelles. Perché à près de sept minutes et en dépit du caractère relativement hypnotiques de ses riffs, "A New Sun" suit une progression constante qui en fait par conséquent un titre plus varié qu’il n’y paraît de prime abord. Une progression marquée par la batterie extrêmement volontaire de Gionata Potenti qui, en contraste à ces riffs quelque peu répétitifs, va venir apporter du relief avec ses assauts plus ou moins soutenus.



Marqué par le même genre de riffs répétés ad-nauseam, "Towards The Darkest Mystery" hausse cependant le ton avec notamment une première partie bien plus musclée où guitare et batterie progressent ensemble à la même cadence. Plus de trois minutes menées le couteau entre les dents avant que ne résonne, tel le klaxon d’un bus parisien (c’est vraiment ce que j’ai cru entendre la première fois), les trompettes de l’apocalypse annonçant l’arrivée d’une séquence mid-tempo salvatrice venue rompre avec cette première partie menée à un rythme d’enfer. Un moment de répit opportun qui va permettre de casser la régularité de cette première attaque et d’apporter encore une fois un peu de relief à l’ensemble avant de repartir de plus belle pour deux dernières minutes tout aussi haletantes.



Darvaza vient conclure ce EP ainsi que cette trilogie avec le morceau "Fearless Unfeard He Slept". Un titre de plus de huit minutes qui une fois encore va jouer la carte du mid-tempo. Sauf que cette fois-ci, il n’y a pas d’autres séquences plus relevées pour venir contraster avec ces mêmes riffs et ces mêmes patterns qui déroulent ainsi sans fin pendant près de sept minutes (la dernière minute étant occupée par un sample de plusieurs mouches tournant autour de je ne sais quoi, probablement quelque chose de mort et putrescent). Malgré tout, l’atmosphère occulte et religieuse qui se dégage de ce morceau rend le tout particulièrement prenant. Là encore, le chant habité de Wraath n’est pas étranger à cette sensation même si évidement la répétition de l’ensemble y contribue également beaucoup.



Après ces trois EPs, la suite logique pour Darvaza serait la sortie de son premier album. En attendant que celui-ci arrive, les trois titres de Darkness In Turmoil confirment toutes les bonnes choses dites ici ou ailleurs au sujet de ce duo impie et cela même si encore une fois, je trouve que cette nouvelle sortie n’égale pas tout à fait l’excellence de est le troisième EP du projet italo/norvégien Darvaza. Paru l’été dernier sur Terratur Possessions, celui-ci vient conclure une trilogie débutée en 2015 avec la sortie du très bon The Downward Descent auquel a succédé l’année d’après le fort sympathique The Silver Chalice . Et s’il y avait un doute sur le fait qu’il s’agisse bien d’une trilogie, l’artwork de gris et de noir toujours aussi graphique est un bon rappel que ces trois EPs sont effectivement liés les uns les autres. Tout comme la sortie ce mois-ci de ce coffret cassettes édité par le label Cloven Hoof Brewing & Releasing qui réunit ces trois EPs dans une seule et même boite en bois."Yaaaaaaaaaaaaahhhhhh, yooooohhhhhaaaaaarrrrrrrggg". C’est sur ces cris inquiétants que débute "A New Sun", premier morceau de. Le duo y déroule comme à son habitude un Black Metal orthodoxe orienté ici plutôt vers du mid-tempo et cela en grande partie à cause de ces riffs particulièrement entêtants qui vont développer dès les premiers instants une puissante atmosphère religieuse. Un sentiment de ferveur d’ailleurs renforcé par le chant toujours aussi possédé de Wraath (Behexen, Mare, Dark Sonority, Ritual Death...), notamment lorsqu’il se lance dans ces quelques déclamations plus solennelles. Perché à près de sept minutes et en dépit du caractère relativement hypnotiques de ses riffs, "A New Sun" suit une progression constante qui en fait par conséquent un titre plus varié qu’il n’y paraît de prime abord. Une progression marquée par la batterie extrêmement volontaire de Gionata Potenti qui, en contraste à ces riffs quelque peu répétitifs, va venir apporter du relief avec ses assauts plus ou moins soutenus.Marqué par le même genre de riffs répétés ad-nauseam, "Towards The Darkest Mystery" hausse cependant le ton avec notamment une première partie bien plus musclée où guitare et batterie progressent ensemble à la même cadence. Plus de trois minutes menées le couteau entre les dents avant que ne résonne, tel le klaxon d’un bus parisien (c’est vraiment ce que j’ai cru entendre la première fois), les trompettes de l’apocalypse annonçant l’arrivée d’une séquence mid-tempo salvatrice venue rompre avec cette première partie menée à un rythme d’enfer. Un moment de répit opportun qui va permettre de casser la régularité de cette première attaque et d’apporter encore une fois un peu de relief à l’ensemble avant de repartir de plus belle pour deux dernières minutes tout aussi haletantes.Darvaza vient conclure ce EP ainsi que cette trilogie avec le morceau "Fearless Unfeard He Slept". Un titre de plus de huit minutes qui une fois encore va jouer la carte du mid-tempo. Sauf que cette fois-ci, il n’y a pas d’autres séquences plus relevées pour venir contraster avec ces mêmes riffs et ces mêmes patterns qui déroulent ainsi sans fin pendant près de sept minutes (la dernière minute étant occupée par un sample de plusieurs mouches tournant autour de je ne sais quoi, probablement quelque chose de mort et putrescent). Malgré tout, l’atmosphère occulte et religieuse qui se dégage de ce morceau rend le tout particulièrement prenant. Là encore, le chant habité de Wraath n’est pas étranger à cette sensation même si évidement la répétition de l’ensemble y contribue également beaucoup.Après ces trois EPs, la suite logique pour Darvaza serait la sortie de son premier album. En attendant que celui-ci arrive, les trois titres deconfirment toutes les bonnes choses dites ici ou ailleurs au sujet de ce duo impie et cela même si encore une fois, je trouve que cette nouvelle sortie n’égale pas tout à fait l’excellence de The Downward Descent . Bonne pioche une fois de plus pour tous les amateurs de ce genre de Black Metal de dévots.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2018 - Terratur Possessions Black Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Darvaza

Black Metal - 2015 - Norvège

tracklist 01. A New Sun (06:56) 02. Towards The Darkest Mystery (07:20) 03. Fearless Unfeard He Slept (08:08)

Durée : 22:24

line up Wraath / Chant

Omega / Guitare, Basse, Batterie

parution 23 Août 2018

thrashothèque 1 personne possède cet album

voir aussi Darvaza

The Silver Chalice (EP)

2016 - Terratur Possessions Darvaza

The Downward Descent (EP)

2015 - Terratur Possessions

Essayez aussi Skáphe

Skáphe²

2016 - I, Voidhanger Records Revenge

Behold.Total.Rejection

2015 - Underground Activists Infestus

The Reflecting Void

2014 - Debemur Morti Productions Aosoth

Ashes of Angels

2009 - Agonia Records Tantra

Death Trance Ritual

2015 - Dies Irae Productions