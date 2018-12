Bilskirnir - In Solitary Silence Chronique In Solitary Silence

Je sais que certains s’en contrefichent parce qu’ils téléchargent ou trouvent une autre manière de se procurer la musique sans acheter les albums, mais personnellement je suis particulièrement agacé lorsqu’une sortie présentée comme un album se révèle être un EP. Alors je sais bien que la frontière entre l’un et l’autre est ténue, et que ce In Solitary Silence approche des 30 minutes, mais il ne les fait pas. 26 minutes 33, déjà à la base c’est un peu juste, et donc frustrant quand on a payé le CD le prix d’un opus plus conséquent. Surtout qu’ici, deux pistes sur les cinq sont carrément inutiles et ne servent qu’à décorer les trois réels morceaux. L’intro fait 2 minutes 25, on l’excusera, mais « Victoria Solis », la dernière piste, en cumule carrément 8 ! C’est un morceau ambiant répétitif, instrumental, totalement réalisé aux machines. Dans la lignée des BURZUM ambiant sans grande saveur.



BILSKIRNIR n’a donc que trois morceaux à proposer, pour un total de 15 minutes trente. « Home », « Behind the Ice » et « Blazon of the Night». « Home » ? Mince, mais ça aussi ça me dit quelque chose ! Ah oui, il était déjà utilisé sur le single sorti en 2017, Lost Forever, et se trouvait aussi auparavant sur une compilation. Oui, donc bon, on est de plus en plus loin d’un nouvel album. Petite consolation, « Home » est présenté dans une version différente. Avec une production un poil plus adaptée, mais qui conserve le côté raw et à l’arrache qui a toujours représenté la formation, elle fait aussi 2 minutes de moins. Et ces changements la rendent plus concise et plus efficace. Une meilleure version donc que celle présentée sur Lost Forever. « Behind the Ice » et « Blazon of the Night » sont du même accabit. Le rythme ne s’emballe pas mais plante bien le décor désolé et malsain. Les vocaux sont toujours aussi arrachés. Les guitares lâchent parfois des crissements. La batterie est d’un froid glacial. Un clavier vient ajouter un brouillard épais...



Sans atteindre le niveau de ses meilleures compositions, BILSKIRNIR est tout de même fidéle à lui-même, mais je vais le marteler encore un bon coup, cett sortie n’est absolument pas un nouvel album, et c’est honteux de le présenter et le vendre comme tel.

2018 - Darker Than Black Heathen Black Metal notes Chroniqueur : 5 / 10 Lecteurs : (1) 5/10 Webzines : -

Heathen Black Metal - 1996 - Allemagne

nouveaute A paraître le 15 Novembre 2018

tracklist 01. Intro 02. Home 03. Behind the Ice 04. Blazon of the Night 05. Victoria Solis

Durée : 26:33

