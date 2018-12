Superstition - Surging Throng Of Evil's Might Chronique Surging Throng Of Evil's Might (Démo)

Sortie en janvier 2018, cette première démo de Superstition s’est rappelée à mes bons souvenirs il y a quelques semaines seulement après en avoir étrangement oublié jusqu’à son existence. Découvert à sa sortie où quelques semaines plus tard, ces cinq titres ont fini par sombrer au plus profond de mon iTunes qui chaque jour se remplie encore et encore de vieilleries et de nouveautés. Un puits sans fond. C’est le label 20 Buck Spin Records qui m’a remis sur le droit chemin en annonçant fin novembre la sortie du premier album de Superstition pour 2019 (une année particulièrement chargée pour le label qui va également sortir les premiers albums de Cerabral Rot et Ossuarium dont je vous ai déjà vanté les mérites ici même ainsi que les nouvelles offrandes particulièrement attendues en ce qui me concerne d’Obsequiae et Magic Circle).



Originaire de Santa Fe au Nouveau-Mexique, Superstition est un trio qui compte dans ses rangs des membres d’Ash Borer, Predatory Light et Vanum. Ensemble les trois garçons ont sorti en début d’année cette première démo intitulée Surging Throng Of Evil's Might disponible alors uniquement au format cassette. Heureusement, 20 Buck Spin qui n’est pas insensible aux charmes de ce dit objet, décide quelques mois plus tard de presser quelques exemplaires en vinyle afin de satisfaire à la demande du plus grand nombre. La bonne idée.



Certains l’auront peut-être remarqué mais alors que la version cassette comporte cinq titres, la version LP n’en compte bizarrement que quatre. Pas de panique puisque l’instrumental "-" a simplement été ajouté en guise de préambule au morceau "Outer Mutation". Pour le reste, rien n’a changé et surtout pas l’artwork fort à propos du chanteur/guitariste Luke Sheppard.



Adepte d’un Death Metal à l’ancienne, Superstition puise l’essentiel de son inspiration du côté de la scène US de la fin des années 80 (Morbid Angel et Necrovore en tête) ainsi que chez ses itérations scandinaves bien plus récentes (les premiers albums de Tribulation et Morbus Chron, Necrovation, Temisto, Invidious, Obliteration...). Le résultat, s’il n’a évidemment rien de très original, s’avère cependant particulièrement concluant surtout pour qui apprécie ce genre de pépites poussiéreuses et explosives. Auréolé d’une production dépouillée et sans artifice, le Death Metal thrashisant des Américains révèle en premier lieu un riffing tendu et particulièrement vicieux où les notes torturées dispensées par Kyle Morgan et Luke Sheppard prennent la forme de véritables spirales infernales. Ces riffs s’accompagnent de séquences plus ou moins tortueuses (le début de "Death’s Fuming Passage" passé cette introduction ainsi qu’à partir de 2:47, la conclusion de "Outer Mutation" entre 2:51 et 3:44, "Surging Throng Of Evil's Might" à 1:22, "Grave Portals" à 1:11) mais aussi de passages beaucoup plus rapides et foutraques ("Death’s Fuming Passage" à 1:49 et 3:31, les débuts de "Outer Mutation" ainsi qu’à partir de 2:04, "Surging Throng Of Evil's Might" entre 1:05 et 1:21 ainsi qu’à 3:10, "Grave Portals" à 0:53 et 1:49) sur lesquelles la batterie explose bien souvent dans tous les sens. Une première démo qui ne manque donc pas de relief comme l’atteste ces solos chaotiques et/ou mélodiques selon la situation.

Enfin, on appréciera également le soin tout particulier apporté par Superstition aux atmosphères morbides et horrifiques tout au long de ces vingt petites minutes. Si le travail sur les guitares, le chant et le rythme permettent bien évidemment de construire en partie ces ambiances, l’utilisation quasi systématique d’un clavier et de samples en guise d’introduction ou de conclusion permet également d’y contribuer grandement. On se retrouve alors embarqué de gré ou de force dans des paysages imaginaires absolument sinistres évoquant le meilleur des films d’horreur et d’épouvantes des années 60 et 70. Un voyage dans un univers un brin désuet mais ô combien séduisant.



A l’heure des bilans et malgré mon amnésie passagère, cette première démo de Superstition se hisse sans mal parmi les très bonnes découvertes de l’année. Certes, quatre/cinq titres c’est peu mais se serait mentir de dire qu’il n’émane pas de ces vingt minutes un très fort potentiel que l’on espère voir confirmer dans quelques mois avec la sortie du premier album des trois américains. Voilà en tout cas de quoi attiser la curiosité et étancher temporairement la soif de tous les amateurs de Death Metal old school et rétrograde.

