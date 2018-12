Hats Barn - S.h.e.o.L Chronique S.h.e.o.L (EP)

HATS BARN est sorti en 2017 et c’est en 2018 que je m’en suis rendu compte. La raison ? Il y en a plusieurs. D’abord le fait que N.A.H.A.S.H. soit sorti sur un label plus confidentiel. C’est le Mexicain Throats Productions qui s’en est chargé alors qu’HATS BARN n’est jamais parvenu à faire long feu dans la même écurie. Mais ce n'est pas de l'album de l'année dernière, mais d'un nouvel E.P. de 2018 dont on va parler. Et c'est encore sur une autre structure de chez nous : Ogmios Underground. On lui doit récemment un bon petit nombre de sorties intéressantes.



Autre raison encore plus évidente qui m’avait fait raté HATS BARN en 2017, une déception avec le précédent, comme la chronique sur Thrashocore le rappellera. Je n’avais pas pu lui mettre plus de 6.5. Parmi les reproches que j’y manifestais, il y avait la durée trop longue pour le style (53mn), un son qui ne servait pas assez les compositions, une haine un peu de seconde zone, une personnalité perdue par rapport aux anciens albums... Eh bien bonne nouvelle, la plupart de ces reproches sont à effacer avec S.h.e.o.L. Alors bien entendu, le fait que ce soit un E.P. aide beaucoup, mais déjà l’album de 2017 avait revu la durée totale à la baisse pour ne contenir plus que 43mn. Ici, c’est donc 26:13, et il n’y a pas à dire, c’est parfait pour dégueuler toutes les Ténèbres qui emplissent le cœur de nos gaillards. Le son est plus chaud, la production plus puissante, et du coup l’agressivité est démultipliée. Le côté raw de garage des débuts avait son charme mais aussi ses limites. Bonne évolution donc.



Les vocaux ont aussi évolué d’ailleurs, avec de nombreuses apparitions d’une voix stridente qui hurle pour accompagner la voix principale, bien possédée. Ce jeu entre les deux timbres est bien équilibré et apporte véritablement de la tension. Donc là aussi, très bon choix. Par contre, on aurait aimé comprendre les paroles mais le livret ne les contient pas... il n’y a pas de livret d’ailleurs puisque c’est un digipack à volet. Et puis je regrette que la langue employée varie d’une psite à l’autre. Le français qui est utilisé sur « In the Abyss of Dante » aurait très bien pu convenir à l’ensemble de l’album. Juste pour une question d’unité, de personnalité.



Les compositions en elle-même ne font peut-être pas dans l’originalité, mais cela n’a jamais été le but avec HATS BARNS. Il vient, il détruit, il repart. Mais il semble tout de même avoir voulu injecter du sang neuf dans son style, et le mattraquage laisse par moment la place à des éléments inattendus. L’album commence avec l’incrustation de chants shamans qui trouvent parfaitement leur place. Ce genre d’invocation se glisse également au sein de « In The Abyss Of Dante» et apporte une ambiance mystique particulière.



« χήνα του Σατανά », qui signifie si mon grec est bon « le bouc de Satan », clôt l’album en douceur, avec une ambiance mélancolique qu’on n’imaginait pas trouvé chez ce groupe, avec un clavier en fond qu’on n’imaginait pas trouver chez ce groupe, avec une voix parlé en fond aussi qu’on n’imaginait pas trouver chez ce groupe.



2018 - Ogmios Underground Black Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Hats Barn

Trve Black - 2005 - France

écoutez χήνα του Σατανά

vidéos χήνα του Σατανά

Hats Barn

Extrait de "S.h.e.o.L"

tracklist 01. Ceremonials Of The Ancients Gods 02. Purify By Fire 03. In The Abyss Of Dante 04. Gehenne 05. χήνα του Σατανά

Durée : 26:13

parution 27 Octobre 2018

thrashothèque 1 personne possède cet album

