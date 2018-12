Gama Bomb - Speed Between the Lines Chronique Speed Between the Lines

Une nouvelle année va bientôt s’achever et elle sera comme toutes les autres, j’aimerais dire: riche en émotions, en surprises, de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes, des joies, des déceptions, des décès, des révélations et un nouvel album de Gama Bomb. En effet, vous l’avez compris, Philly Byrne et sa bande sont de retour pour nous jouer un mauvais tour. Comme à chaque fois, il leur aura fallut trouver une potentielle source de memes à exploiter pleinement pour en venir à la conclusion: « et si nous en faisions un album d’une dizaine de titres pour accompagner ça? » Et ne cherchez pas plus loin: voilà comment ce « Speed Between the Lines » a vu le jour. Alors, se démarque-t-il des autres? Bien sûr que non! Imagineriez-vous un seul instant la formation irlandaise faire autre chose que ce qu’ils font déjà? Inutile de changer une formule qui marche…



L’avis sur Gama Bomb diffère souvent d’un auditeur a un autre: il peut s’agir d’une pâle copie de Municipal Waste sans talent ou d’un Lich King en moins bien, comme il peut s’agir d’un groupe qui se démarque pleinement des autres de par son chanteur qui a une voix qui se prête beaucoup plus à des genres mélodiques comme le power (d’ailleurs ils sont signés chez AFM Records, label connu pour produire un grand nombre de formations power metal moderne) ou simplement leur talent à nous sortir des riffs super-efficaces et des solos bien techniques. Et ça tombe bien, c’est tout ce qu’on retrouve dans ce nouveau disque!



D’ailleurs, le ton est donné dès le premier morceau, « Give me Leather ». Pourquoi se fatiguer à composer une petite intro quand une poignée de riffs soutenus par une batterie bien lourde font l’affaire? Une plâtrée de riffs qui en mettent plein la vue nous sont donc servis avec ce premier titre, des riffs catchy, qui ne révolutionnent rien mais qui sont suffisament bien trouvés pour nous haranguer un peu plus encore. Et des riffs de cette trempe, cet album en est un véritable festival. Rien de très surprenant pour du Gama Bomb ou même pour du crossover vous me direz, mais cette méthode de composition peut s’avérer risquée: bien souvent, en dehors de ça, on trouve… pas grand chose, le genre étant au final très simpliste. Alors, soit on adhère dès le départ sans se lasser jusqu’au bout, soit on s’en dégoûte très rapidement en y trouvant aucun intérêt – c’est aussi pourquoi Gama Bomb fait souvent débat. Tout est une question de feeling! Le but du jeu, pour les groupes, est de faire en sorte que le plus d’auditeurs possible l’aient, et ce en passant par des techniques diverses et variées qui leur sont propres… nous verrons ce que Gama Bomb nous réserve d’autre plus tard, en attendant, contentons-nous de faire le constat suivant: l’album est extrêmement dense. Epuré de toute transition, de toute balade ou passage apportant plus de relief, le groupe compose des morceaux qui partent sur les chapeaux de roue le plus vite possible (sur « Stay Rotten », par exemple) pour nous en mettre plein la vue sans aucune autre intention. Le résultat se voit très rapidement: sur douze titre, seul quatre dépassent les trois minutes, l’album durant au total moins de trente-cinq minutes. Le groupe s’est donc débarassé de la moindre formalité, de la moindre technique de mixage (bon, je suis mauvaise langue, « Faceblaster » termine en fade-out), de la moindre-demie mesure, comme s’il était arrivé au studio d’un air déterminé, avait joué d’une traite leurs compositions et était reparti aussitôt après sans avoir dit « au revoir ».



Et que serait un album de Gama Bomb sans l’humour adolescent et délibérément débile qui l’entoure? Pas grand-chose, vous me direz. C’est pourquoi on retrouve des thématiques comiques chères aux geeks des années 90s dont Philly Byrne et sa bande devaient sûrement être. Au menu, zombies, costumes de yétis achetés à 20€ à la Foire’fouille, jeux de mots douteux exprimés au travers d’un petit côté punk antifasciste (« Alt-Reich ») et jeux vidéos… Et que serait également un album de Gama Bomb sans son chanteur Philly Byrne à la voix caractéristique, qui démarque le groupe des autres de sa scène? Ce « Speed Between the Lines » est marqué, une fois de plus par une diversité assez rare pour le genre dans la tessiture vocale, où l’on sent clairement le plaisir prit par le groupe à enregistrer quelque chose le moins prise de tête possible. On a dans « A Hanging » un chant qui part dans tous les sens et dans « Bring Out the Monster » trois (!) types différents entre le chant standard, l’aigu plus déjanté et la voix trafiquée de manière délibérément débile pour accentuer encore plus le côté nanardesque de la chose. On a aussi un chant typé rap dans « Alt-Reich » et dans « Rip U », et des cris comiques à en percer les tympas dans « Stay Rotten », « We R Going 2 Eat U » et un refrain tellement répété dans « Kurt Russel » qu’on finit par ne retenir que ça (peut être était-ce l’intention du groupe?).



Ce « Speed Between the Lines » est donc riche en atmosphères, en mélodies, en originalité, on sent clairement l’évolution du groupe et les passages difficiles auquels ils ont dû faire face… non je plaisante, cet album est un énième condensé de thrash/crossover qui va à 200 à l’heure comme le montre et le titre et la pochette, aux riffs des plus efficaces et in-the-face (« 666teen », « Give me Leather », « World Gone Hell »…), toujours soutenus par une batterie inépuisable et un chant des plus déjantés. Cherchez pas plus loin: je viens de vous le résumer en une phrase. A écouter lors de soirées arrosées avec les copains copines.

