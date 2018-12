Strigoii - The Oldest of Blood Chronique The Oldest of Blood

Strigoii est le nouveau projet d’Azgorh, l’hyperactif géniteur du fameux Drowning the Light. On ne va pas revenir sur le rythme sortie du bonhomme, qui s’est accouplé depuis quelques années avec Baron Drakkonian Abaddon de Black Funeral dont il a rejoint le line-up, renommé Akhtya Nachttoter pour l’occasion de ce premier album de Strigoii. Un vrai coup de foudre mutuel, donc, qui aura donné envie au couple donner naissance à The Oldest of Blood en cette fin d’année 2018.



Strigoii, en gros, c’est du black metal classique de chez classique qui louche bien comme il faut sur l’atmosphérique. Des riffs en trémolo constants, des grognements, une thématique médiévale occulte et ténébreuse, et une tonne de clavier par-dessus pour l’ambiance. Ce premier album dure une quarantaine de minutes, s’étale sur cinq pistes plutôt longues sans beaucoup de variations et axe toute sa musique sur la répétition de mélodies mélancoliques qui se veulent hypnotiques. Voilà, on a tout sous les yeux. Tout ce qu’il reste à dire, c’est que ça se laisse écouter une ou deux fois, sans retenir l’attention, et que ça finit par devenir vraiment chiant dès la troisième écoute.



Recette pour une piste de Strigoii : une intro au clavier style dungeon synth, des riffs mélodiques lancinants déroulés sur une batterie on ne peut plus emmerdante et peu variée, des grognements à n’en plus finir, et des ritournelles au clavier qui deviennent vite écœurantes. Le principal problème, c’est que Strigoii manque d’inspiration de manière flagrante. Tous les riffs se ressemblent, au point qu’on a l’impression d’écouter une seule longue piste qui répèterait en boucle des variations d’une seule et même mélodie nuancée à l’infini. Et le coup du « je blinde les synthés pour faire croire que je fais de la musique variée » ne marche pas du tout. Et puis alors cette batterie … Ouvrez votre dictionnaire, barrez la définition du mot « ennui », et remplacez là par les parties de batterie de cet album. Sur les quarante minutes de l’album, on a même pas droit à une bonne accélération blastée pour nous réveiller. Juste toujours plus de claviers asphyxiants. On reste dans des mid-tempi assommants tout le long, qui vont très vite vous taper sur le système.



The Oldest of Blood est un disque plat, qui noie ses quelques très rares bonnes idées dans une mer interminable de plans sans inspiration. « Coffins Filled with Blood (Mixed Blood of Moroii and Strigoii) » ne commence par exemple pas si mal, avec sa mélodie emphatique portée par le regret. Les quelques premières minutes ne sont pas dégueulasses, avec cette seconde ligne de guitare qui enrichi un peu le tout. Mais voilà, le début de gaule qu’on avait retombe en semi-mole très vite à force de répétition, puis redevient tout à fait flasque avant la moitié de la piste. On s’ennuie, mais on s’ennuie …



Bon, que les choses soient claires. Je ne connais que très mal Drowning the Light, mais ce que j’en ai écouté jusqu’ici m’a plutôt plu. Le black des origines avec des ambiances passéistes qui parle du folklore, c’est complétement ma tasse de thé. J’en bouffe autant que vous voulez. Mais quand c’est aussi plat et creux qu’ici, je préfère encore allez écouter le dernier Metallica (ou même toute leur discographie, pour ce que ça change …). Je trouve ça tout aussi chiant, mais au moins ça m’inspire un mépris qui m’amuse pas mal, ce qui est déjà quelque chose. Strigoii ne m’inspire rien. Ou alors juste une vague déception. C’est vrai quoi, c’est quand même dommage de faire copuler deux musiciens de talent dans le lit du projet alléchant pour qu’ils accouchent finalement d’un œuf qui n’éclot pas. Et si encore on pouvait s’en faire un œuf au plat, soit un truc sans grand intérêt qui se mange sans faim quand on a rien de mieux à faire, on pourrait s’estimer pas trop malheureux … Mais non, l’œuf est creux.



Bon, ben tant pis du coup. On avait un projet franchement enthousiasmant, et on se retrouve avec du rien du tout répétitif et rapidement agaçant. A tel point que je ne sais même pas trop quoi dire dessus, en fait. Jetez-y une oreille si vous avez envie de quelque chose qui ressemble à un vague mélange entre les riffs de Satanic Warmaster et les ambiances des deux premiers Satyricon, mais en abaissant le tout de six bons crans sur l’échelle de la qualité.

2018 - Dark Adversary Productions Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal - 2018 - Australie / Etats-Unis

tracklist 01. The Oldest of Blood (06:56) 02. The Castle Time-Frozen in Shadow (10:13) 03. Coffins Filled with Blood (Mixed Blood of Moroii and Strigoii) (10:40) 04. Transcendental Fires of Fallen Cherubim (Strigoii Awakened) (06:56) 05. Coven of Moroii and Strigoii (05:05)

Durée : 39:50

