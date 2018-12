Vitriol - Pain Will Define Their Death Chronique Pain Will Define Their Death (EP)

En matière de Death brutal venu d’outre-Atlantique on pensait avoir tout entendu ou presque, tant les ténors du genre semblaient bien accrochés à leur trône et n’ayant aucun mal à y rester vu que la nouvelle génération semblait avoir du mal à émerger. Pourtant alors qu’on finissait par désespérer de cela voici que déboule de Portland ce trio qui a toutes les chances d’être enfin un des successeurs de NILE ou HATE ETERNAL, rien que ça ! Car avec ce premier EP le combo tape particulièrement fort et réussit à marquer les esprits en à peine plus d’un quart d’heure, tout en se posant déjà comme un outsider sérieux et crédible venant des Etats-Unis. Totalement inconnu au bataillon malgré des débuts en 2011 celui-ci a dû attendre six années avant de sortir une première version de cet EP il y’a quasiment un an jour pour jour. Désormais signé chez les italiens d’Everlasting Spew (dont le catalogue qualitatif se fait de plus en plus impressionnant), celui-ci profite de l’occasion pour le ressortir avec un titre inédit et surtout une mise en valeur bien plus importante qu’initialement.



Il aurait été dommage en effet que le son du groupe reste à jamais confiné dans l’underground, car dès le départ il va mettre les points sur les i avec le morceau-titre qui va caresser dans le sens du poil les oreilles des fans les plus exigeants. Tabassant pratiquement en continu il ne va offrir que peu de moments de respiration, mises en avant par de la double écrasante et massive, avant de mieux repartir en lourdeur durant un moment pour aliéner tout espoir d’accalmie. Ultra-classique sur la forme comme sur le fond le résultat est cependant excellent et ne souffre d’aucune baisse de régime ni linéarité, car l’écriture est suffisamment intelligente pour ne pas être répétitive, malgré un genre qui peut l’être facilement. Place ensuite à « Victim » qui au départ donne l’impression de n’être qu’une copie de la plage précédente, pourtant bien que reprenant le même schéma on s’aperçoit que malgré des blasts omniprésents et des idées assez semblables l’ensemble s’est alourdi d’un cran, faisant penser au groupe principal d’Erik Rutan. Cependant si musicalement ça ressemble à la haine éternelle les mecs ne piquent pas les idées du musicien multitâches, vu qu’ils conservent une touche bien à eux malgré une écriture assez générique. L’excellent « Violence, A Worthy Truth » montre de son côté une facette plus sombre et obscure en mettant de côté les blasts et autres parties énervées (sans être pour autant absentes) pour privilégier le mid-tempo et son mur de double, tout en jouant sur les ambiances via un sens du riff implacable et les voix des deux frontmen qui s’entrechoquent. A l’instar de GORGASM ou des acolytes à Karl Sanders ceux-ci manient le micro facilement et offrent un surplus d’alternance bienvenu sur cette compo différente du reste mais tout aussi addictive, et cela va encore s’accentuer sur celle offerte en rabe intitulée « The Parting Of A Neck », à la densité dantesque. Etant à la fois la plus variée de toutes celles entendues jusque-là et aussi la plus étonnante elle voit l’apparition (outre la panoplie complète de jeu des mecs) d’un très long solo inspiré et qui s’accorde parfaitement avec la rythmique qui ne cesse de jouer les montagnes russes derrière lui. On voit ici que ses géniteurs ont élargi leur palette, n’hésitant pas à y intégrer quelques moments tribaux et à jouer le grand-écart au niveau de l’entrain, et visiblement c’est vers cela qu’ils comptent s’orienter à l’avenir.



Autant dire qu’il serait vraiment regrettable de ne pas se pencher vers cette réussite indéniable (où son seul défaut est finalement sa trop courte durée) dont la production relativement naturelle et homogène rend grâce à l’ensemble. On a déjà hâte d’écouter la suite mais cette fois dans un format plus long, afin de voir si l’unité entrevue ici le restera en mode plus long. En tout cas ce premier jet est largement transformé et il ne reste plus à ses créateurs qu’à le confirmer prochainement afin de prouver définitivement qu’ils sont bel et bien l’avenir du genre, ce qui semble probable tant les éléments entendus jusqu’à présent plaident en leur faveur.

