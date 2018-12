Craft - White Noise and Black Metal Chronique White Noise and Black Metal

Craft n’est pas un débutant. Mais c’est un groupe changeant, souvent pour le meilleur. Depuis le BM classique et sans concession de Total Soul Rape et Total Propaganda, depuis le premier pas en avant de Fuck the Universe, Craft n’a cessé de faire évoluer sa musique, y intégrant ça et là d’autres éléments que des ingrédients typiquement black. Et si Void ne m’avait pas franchement emballé, White Noise and Black Metal a singulièrement modifié ma façon de voir le groupe. Cet album est grand, sachez-le d’entrée.



The Cosmic Sphere Falls ouvre l’album sur des leads tournoyants, quasi spatiaux que la batterie soutient par son rythme martial. L’ouverture est magnifique, des leads d’orfèvre venant ensuite parcourir la structure comme on fabrique une dentelle. D’entrée, l’auditeur est happé par la richesse des riffs et l’épaisseur de la structure, ultra chargée en informations. Le mid-tempo, majoritaire, créé du relief, qui offre de découvrir pleinement chaque instrument et de mesurer l’importance de sa place dans chaque titre (le phrasé très rock n’ roll / heavy de Again, par exemple ou l’intro de Darkness Falls). Les riffs sont ainsi étirés, répétés à l’envie, créant un sentiment d’enfermement hypnotique, semi-conscient, très favorable à l’immersion dans l’univers du combo (Again et son refrain répétitif, martelé comme ses riffs qui semblent s’étaler ; Undone et ses riffs qui tournent en boucle jusqu’à épuisement).



Craft paraît bien toutefois puiser de nouveau directement dans son glorieux passé lorsque la cadence s’accélère et que la batterie adopte une rythmique plus martiale (Undone, Tragedy of Pointless Games sur son pont central). Les riffs dissonants reprennent le dessus, le tempo s’élève mais le mid-tempo n’est jamais loin car, de fait, Craft choisit très nettement ici la lourdeur au profit, majoritairement, de la vitesse. Les mélodies se fondent dans la masse, profitant alors de l’effet d’élan des riffs (Undone, Tragedy of Pointless Games). L’emphase retrouve droit de cité (Undone, Tragedy of Pointless Games encore), parfaitement appuyée par la voix possédée de Nox.



On retrouve plus globalement la science de composition qui faisait de Craft un espoir de la scène BM suédoise. L’architecture des titres est très travaillée de sorte que l’on n’a jamais l’impression d’entendre la même chose sans pour autant que l’album perde en cohérence et en intensité. L’enchaînement même des morceaux répond d’une vision précise. Les deux premiers titres insistant sur la lourdeur quand les titres 3 et 4 procèdent d’un bon dans le passé, qui accélèrent la cadence et rejoignent les racines du groupe, comme un trait d’union entre l’évolution et la tradition. Crimson, le seul instrumental de l’album, permet en outre d’offrir à l’auditeur une respiration avant d’enchaîner sur les deux derniers titres et de prendre le temps de digérer la masse d’informations auparavant ingurgitée. Moins « fourni » que les titres précédents, son allure est suffisamment soutenue pour garder l’auditeur en éveil et le préparer à la fin de l’album. Respiration ne signifie pas, ici, cassure car bien des passages restent lourds et profonds.



YHVH's Shadow et White Noise, qui ferment la marche, condensent ainsi l’ensemble des idées jusqu’ici énoncées : alternance de rythmes ultra élevés et de passage dissonants proches des débuts du groupe, cassures et ralentissements lourds, emphase, voix possédée et volonté de proposer des mélodies qui saupoudrent la structure de leads entêtants. En outre, comme pour faire le lien avec les premiers titres, une patte rock n’ roll est discernable sur plusieurs passages.



Ce nouvel album de Craft est une petite merveille. Il eut été dommage que tu n’en ais pas la chronique avant l’heure du bilan et des premières agapes. Craft démontre ainsi qu’il est toujours possible de ne pas oublier son (glorieux) passé tout en refusant d’y stagner.

2018 - Season Of Mist Black metal notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : (1) 8.5/10 Webzines : (2) 7.5/10

plus d'infos sur Craft

Black metal - 1998 - Suède

tracklist 01. The Cosmic Sphere Falls 02. Again 03. Undone 04. Tragedy of Pointless Games 05. Darkness Falls 06. Crimson instrumental 07. YHVH's Shadow 08. White Noise

Durée : 42:18

parution 22 Juin 2018

voir aussi Craft

Void

2011 - Carnal Records Craft

Fuck The Universe

2005 - Carnal Records

