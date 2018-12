Weak Aside - Forward Into Darkness Chronique Forward Into Darkness

Dans la longue série des groupes allemands pratiquant du bon vieux Death à l’ancienne et signées (auparavant ou actuellement) chez le label local et spécialisé F.D.A. Records on trouve notamment DEHUMAN REIGN, SLAUGHTERDAY, DESERTED FEAR ou encore CHAPEL OF DISEASE. Moins connu que les noms cités précédemment WEAK ASIDE fait pourtant partie de la même écurie et revient dans l’actualité trois ans après le très bon « The Next Offensive » qui s’était inspiré largement des anglais de BOLT THROWER. Si depuis ses débuts en 2007 le chanteur Tom Zorn (et dernier membre originel) a dû faire face à de nombreux mouvements de personnel cela n’a jamais cassé son envie ni sa motivation de faire une musique simple, rampante et percutante… chose qu’il continue à faire aujourd’hui avec ses acolytes expérimentés. Car autour de lui on retrouve le batteur Marc Dieken (ex DEW-SCENTED), le soliste Luke Kerk (également dans DAWN OF DISEASE) et le nouveau-venu Arne Berents pour l’épauler dans cet exercice, vu que le frontman a délaissé sa guitare pour récupérer la basse suite au départ d’Alex Pahl (ex-OBSCENITY et qui a joué également au sein de la défunte formation de Leif Jensen). Cependant malgré ce changement tout semble indiquer que le quatuor a enfin trouvé la stabilité qui lui a tant manqué par le passé (et qui a plus ou moins freiné sa progression et sa notoriété), vu que musicalement il n’a désormais rien à envier à la qualité des autres combos du catalogue de leur maison de disques.



Car avec ce nouvel opus il franchit un cap attendu et que l’on avait pu entrevoir au sein de son prédécesseur qui allait à l’essentiel et faisait passer un bon moment, tout en conservant une base efficace où la variété des tempos était de mise. D’ailleurs pourquoi changer une formule quand celle-ci a fait ses preuves, c’est ce à quoi il s’applique d’entrée avec l’excellent et varié « Until You Died » où l’on retrouve tous ses éléments favoris. A la fois lent et rapide avec une bonne dose de headbanging en prime on est immédiatement plongé dans un voyage vers le passé, et l’on retrouve ce qui faisait le charme du précédent album. Sans rien modifier à leur jeu les mecs vont néanmoins rendre celui-ci encore plus attractif, grâce à plus de changements de rythmes et surtout des solos plus nombreux, qui vont amener une vraie plus-value grâce au dernier arrivant. Si auparavant son compère était seul aux commandes pour les leads, celui-ci le seconde désormais et permet ainsi d’ajouter des duels à l’ancienne, comme avec « Royal Blood Dethroned » (ainsi qu’avec d’autres titres par la suite) où l’ensemble monte en vitesse et en énergie. Voyant même l’apparition de courts blasts le tout est mené tambour battant et laisse peu de place aux ralentissements et passages au ralenti, pour un résultat imparable qui va assurément cartonner en concert. A l’instar de l’entraînant et redoutable « Contact » au schéma de construction relativement semblable, mais qui contient quelques subtiles différences qui évitent le sentiment de répétition. D’ailleurs un peu plus tard « Face Down » sera basé lui aussi sur l’explosivité, tout en mettant un peu plus de lourdeur dans son propos, mais de manière juste comme il faut afin de garder sa cohérence et son accroche.



Pourtant même quand la bande se décide de lever le pied cela reste impeccable, il suffit d’écouter le très bon et surprenant « We’re All Condemned » pour en être convaincu, vu qu’ici les accélérations seront quasiment inexistantes (seule une courte pointe de fureur en son milieu se fera entendre) pour laisser l’ensemble d’obédience Doom s’exprimer comme il le faut. Si le tout se fait différent du reste il y trouve également tout à fait sa place et ne dépareille absolument pas, tout comme « Violence » qui est néanmoins un peu moins inspiré. S’il n’est pas du tout raté il est cependant plus quelconque et se termine de façon un peu trop abrupte, ce qui est dommage mais heureusement ça restera la seule petite baisse de régime de la galette. Si « In The Deep There Is No God » n’est pas la meilleure écriture de celle-ci, elle est quand même intéressante car elle montre un riffing légèrement Heavy qui va se retrouver sur l’excellent « The End » (au nom prémonitoire) qui va terminer les hostilités d’excellente façon. Jouant l’alternance entre lourdeur et explosivité il voit ici une multitude de solos complétés par un entrain communicatif qui donne envie de taper du pied (et qui va être incontournable sur scène) et clôture ainsi un album pratiquement sans fausses notes.



Avec en prime une version réenregistrée et raccourcie du direct et expéditif « Poison Gas » (figurant initialement sur la première démo « Fire At Will » sortie il y’a onze ans) les gars se sont fait visiblement plaisir en ressortant cette vieillerie introuvable, qui permet de voir leur légère évolution musicale. Reprenant les éléments de leur précédente sortie, ce cru 2018 ne révolutionnera rien en soi mais permet de passer un moment agréable et sans prise de tête, avec une musique simple techniquement mais suffisamment bien foutue pour ne pas se répéter ni créer une once d’ennui ou de décrochage. A la fois plus dense, homogène et accrocheur qu’auparavant, il confirme les bonnes dispositions de ses créateurs (et de l’outre-Rhin en général) pour ce vieux Metal de la mort décidemment inusable, qui arrive toujours à faire son effet malgré les années et le côté routinier de la chose.

tracklist 01. Submerge 02. Until You Died 03. Royal Blood Dethroned 04. We’re All Condemned 05. Contact 06. Violence 07. In The Deep There Is No God 08. Face Down 09. Poison Gas 10. The End

Durée : 40 minutes

line up Tom Zorn / Chant - Basse

Marc-Andrée Dieken / Batterie

Lukas Kerk / Guitare

Arne Berents / Guitare

parution 28 Septembre 2018