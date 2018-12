Old Black - Just Fucking Christ Chronique Just Fucking Christ

OLD BLACK, c’est un groupe de chez nous, un one man’s band en fait, qui a vu le jour en 2006 mais qui a dû attendre 12 ans pour sortir son premier album. 7 pistes, 35 minutes. Mais finalement on trouve ici quatre titres qui ont déjà pris de la bouteille puisque « Just Fucking Christ », « Blacker and Older » et « Northern Wind » étaient sur la démo Rehearsal de 2008 et que « Thanks Judas » était dans sa version live sur la demo de 2010. Mais bon, vu la faible quantité d’exemplaires qui avaient été produits, il serait étonnant que beaucoup les aient déjà entendus.



Pour apprécier le black metal de OLD BLACK, c’est très simple, il faut vouloir se replonger dans les débuts du style. Tout fait croire qu’en fait le Français a composé ces pistes au début des années 90, et si le nom du groupe était déjà un indice fort, le titre de l’album, celui des pistes, le visuel de la pochette, et aussi les photos prises par le musicien confirment qu’il n’a aucun intérêt pour les déviations du BM. Les déviances oui, les déviations non ! Excès, colère, fuck à tous… C’est un album qui s’apparente à du vomi satanique.



Certes on replonge plus de 20 ans en arrière, on a l’impression que cracher sur les chrétiens fait de nous un être mauvais. On se dit que notre musique est celle d’une nouvelle ère. Que ce n’est pas de la musique d’ailleurs, mais un moyen de manifester notre haine des codes puants, des vermines ridicules qui nous entourent, des faibles qui font la morale. Mais si ces ambiances sont réussies, les compositions n’ont qu’un intérêt limité, et l’envie de revenir se manger du foutre et du sang ne dure pas. C’est du basique. « Just Fucking Christ » est un titre un peu plus efficace que les autres, avec des riffs vicieux qui triturent l’esprit, mais il ne rattrape pas nécessairement les mauvaises notes trouvées ailleurs.



Les sirènes qui retentissent sur « Verdun » font aussi un peu trop réchauffé et prévisible. Mais du côté des ajouts, c’est surtout « Succubus » qui fait de la peine, avec les cris de jouissance d’une femme. Mais ils sont tellement mal interprétés qu’on ne peut qu’imaginer une dame devant un micro en train de simuler un orgasme. « Han, haaan, houuuu ». Crédibilité zéro. Et si l’on vient me dire qu’ils ont été enregistrés lors d’un réel acte sexuel, je tiendrais alors à prévenir l’homme qui la défonce que sa compagne est une mauvaise simulatrice…



Un album très dispensable, mais qui réussit à atteindre son unique objectif, à savoir de recréer des ambiances sans fioritures du BM sale et méchant des débuts, lorsqu'il était "pure".

2018 - Autoproduction Black Metal notes Chroniqueur : 5 / 10 Lecteurs : (1) 2/10 Webzines : -

plus d'infos sur Old Black

Black Metal - 2006 - France

tracklist 01. Verdun 02. Just Fucking Christ 03. Blacker and Older 04. Howl Sathanas 05. Succubus 06. Thanks Judas 07. Northern Wind

Durée : 35:14

parution 13 Septembre 2018

thrashothèque 1 personne possède cet album

