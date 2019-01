Carnal Forge - Gun To Mouth Salvation Chronique Gun To Mouth Salvation

When All Else Fails). Entre temps Lawrence Dinamarca (ex-Nightrage) arrivera derrière les fûts puis le frontman Jens C. Mortensen sera remplacé l’année dernière par un total inconnu. Terminé Candlelight Records pour un label local plus modeste, ViciSolum Productions.



Sans aucun suspense, c’est bien un délectable retour en arrière que ce Gun To Mouth Salvation. Carnal Forge ne bouge pas d’un iota sa recette, on reste dans la thématique At The Gates/The Haunted sous amphet’ (les 2 minutes 30 et 260 BPM de « Endless War ») avec des clins d’œil plus qu’explicites (« Hellride », « State Of Pain » ou « The Stench » tout droit sorti d’un « Shadow World »). Mélodique oui (riffing et refrains), mais nettement moins « easy-listening » que Rusted Angel), je pense surtout au morceau majeur « Aftermath » (mais parfois pas très juste comme sur « Bound In Flames »). Quelle bonne pioche que ce Tommie Wahlberg d’ailleurs (restant dans le même esprit que ses prédécesseurs), un chant modulé et un débit assez hallucinant (qui arrive à tenir le tempo épileptique).



Alors forcément après tant d’années, les musiciens ont monté en technicité et en richesse de jeu, quitte même à nous faire du The Forsaken par moment (dans les passages plus vindicatifs). On remarquera quelques subtilités dans les compositions avec des passages plus ambiancés calés dans du death/thrash de bonne famille (« The Order » ou « The Stench »). Pas forcément le plus qualitatif mais pour le style pratiqué on ne pourra qu’applaudir l’effort. La bande semble aussi avoir gagné en groove, un feeling rock’n’roll (qui a dit The Crown ?) avec un pouce levé pour le batteur qui tente de varier ses patterns caisses et cymbales. Ainsi une musique qui arrive à tenir notre attention toute la moitié de la galette… Avant malheureusement de commencer à nous faire décrocher à mi-parcours. Des compositions bien trop inégales, tout particulièrement dans cette deuxième moitié où le contraste est assez flagrant. Du calque At The Gates/The Haunted grossier qui tape souvent dans le vide (syndrome Hatesphere) gâchant l’efficience du début d’album. Rageant car on sent le potentiel des gaillards pour casser cette image de « second couteau ».



