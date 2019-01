Ossuarium - Living Tomb Chronique Living Tomb



Intitulé Living Tomb, ce premier album arbore des traits bien familiers à commencer par l’artwork signé des mains talentueuses de Dan Seagrave. Quoi qu’en dise certain, j’ai toujours eu un faible pour l’illustrateur qui a bercé de ses œuvres ma découverte du Death Metal pendant les années 90. Alors même si la redite ne semble jamais bien loin, je ne peux qu’admirer encore et encore ces atmosphères sombres et torturées qui se dégagent invariablement de ses nombreux travaux. L’artwork proposé ici n’échappe pas à la règle avec cette lumière verte blafarde, cette citadelle à l’abandon qui semble s’étaler sur des kilomètres, ces arbres décharnés, ces quelques personnages errants et ceux dans des postures bien moins confortables… Un simple coup d’œil à ces dessins et voilà mon imaginaire qui travail, qui m’emporte…



J’évoquais dans ma chronique de



La production plus puissante, plus propre et plus équilibrée que sur Living Tomb n’en conserve pas moins une certaine dynamique qui, si elle ne sciera bien évidemment pas aux adeptes de choses plus brutales devrait pouvoir convaincre sans trop de difficultés les amateurs de Death Metal plus nuancé. Si vous n’avez jamais posé vos oreilles sur la musique des Américains, ne vous attendez donc pas à un déferlement de riffs et autres cascades de blasts car ce n’est ici pas du tout le sujet. Non, le travail d’Ossuarium se fait à l’aide de compositions relativement longues (entre cinq et sept minutes) durant lesquelles le groupe va s’attacher à développer son univers tout en relief.



Bien que les touches mélodiques apportées ici par Ossuarium rappellent très fortement celles que l’on peut retrouver sur le premier album de Spectral Voice, il n’en reste pas moins que cette progression n’est pas pour me déplaire. Efficace, la première démo des Américains manquait peut-être un peu d’envergure et de personnalité. Aidé cette fois-ci par une production beaucoup plus soignée, le Death Metal d’Ossuarium revêt aujourd’hui un caractère plus profond, plus abouti mais aussi plus marquant. Alors c’est vrai, l’album n’est pas un monstre de brutalité mais en choisissant de mettre l’accent sur les atmosphères plutôt que sur la vitesse d’exécution, le groupe propose un voyage dans lequel il est vraiment agréable de se laisser sombrer. Chroniqué ici en 2018, la première démo des Américains d’Ossuarium m’avait fait bonne impression, récoltant au passage un joli 3,5 sur 5. 