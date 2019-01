Vetala - Retarded Necro Demential Hole Chronique Retarded Necro Demential Hole

Il se peut, et il ne serait d’ailleurs guère étonnant, que vous n’ayez jamais ouï parler de cette formation qu’est VETALA. Car bien que ce duo portugais ait poussé ses premiers cris il y a déjà plus d’une décennie, ses nombreuses offrandes, qui ont su prendre la forme d’albums complets, désormais au nombre de trois, mais aussi et peut-être même avant tout celle de travaux partagés avec d’autres groupes tels que FOREST GRAVE, SATANIZE et fort récemment TRONO ALEM MORTE, n’ont jamais été reconnues comme elles le méritaient.



C’est dommage, et surprenant en même temps, parce que cela fait quelques années maintenant que la scène portugaise se fraie un bon chemin chez les passionnés de black metal cru et décérébré. Ne dis pas non, je sais que toi aussi tu as fondu en écoutant BLACK CILICE, CANDELABRUM, BLACK HOWLING ou CRIPTA OCULTA. Je répète d’ailleurs à chaque fois que la scène est celle qui arrive le mieux au monde à recréer les ambiances des Légions Noires. Si tu es passé à côté, tu rates des sensations terrifiantes. Et le nombre de groupes est lui aussi hallucinant. En grande partie grâce au label Signal Rex, qui ne soigne pas les dents, au contraire, il enchaine les coups qui te les fait sauter !



Et tu sais quoi mon gars ? Bah le label, là, il est lié à Harvest of Death. Ouais, c’est une branche ou un truc dans le genre. Eh, du coup, c’est bon, tu sais que tu peux y faire confiance hein. Il te sort des trucs un peu pourrave parfois, mais c’est rare, genre, bah, DEGREDO, le truc ritualiste sorti y’a quelques semaines et qu’j’avais chroniqué ici. Là, bon, en écrivant ma chronique de VETALA je suis en plein dans l’écoute de ce troisième album, et c’est pile poil trop comme on voulait que ce soit tu vois !



Wouai, mais titre qui disait tout déjààààà, voilàààà ! Rahaahahaah. Eh, c’est Retarded Necro Demential Hole ! Bim. Avec la pochette qui te la met profond en plus ! Caca dans ta sale gueule ! Rahahaah. Attends, on mate le nom des pistes... BAH Y’EN A PAS ! C’est Untitled, puis encore Untitled, et après c’est Untitleuuuuud, pour finir avec Entiteulde. Zéro titre ma couille ! "Allez les titres va te faire enculer" rahahahah. Eh ouiz, parce que VETALA, c’est, de la dé... c’est de la dégé... C’est de la dégéné... Allez fais l’effort putain, j’ai presque lâché le mot complet. Rahahaha. Woaalaalalala, c’est de la « dégénérescence ». C’est du trve du trve du trve. Garage, grotte, caverne. Impro ? Dégueuli ! T’écoutes ça, tu deviens teubé ! Limite que tu te transformes en amibe. Rahahaha. Mais une amibe qui crie !



Aloooors qhfuieuih fuh iuhf uih upfok ajhpok oj. Jshfpg ug ez^mkje. Et là, jhd jfigo oijeug, gijhon jbrpp ppsj. Jojgjh hd j jeuhspok hgdhj jhmaqhftm mjn. Dljij. Peiirufb lfo j, fuh, fuhufufh z, fol ^qmsbc,rugp ojghj kzopf !!! Rahahahaha. Djfjh pdfh !

2018 - Harvest of death Black Metal Cru notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Vetala

Black Metal Cru - Portugal

nouveaute A paraître le 25 Décembre 2018

tracklist 01. Untitled 02. Untitled 03. Untitled 04. Untitled

Durée : 46:08

