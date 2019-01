Sunwheel - I Am the One Chronique I Am the One

SUNWHEEL ! J’aime pas, j’aime pas, c’est bon, je peux ? Raaaah, nan mais. On me réclame des mauvaises notes, et quand il y en a c’est pas sur l’album qu’il fallait. Non, mais quand même, c’était à nouveau mal parti pour que je lui fasse des louanges au Polonais. Je dis « à nouveau » parce que le précédent, « Industry of Death », m’était déjà passé bien au-dessus. La faute au style. Donc un problème totalement objectif. C’est que je ne comprends toujours pas pourquoi ce groupe se classe en black metal. J’écoute les 35 minutes en long, en large, en travers, j’ai surtout l’impression d’avoir du death qui tache, avec par-ci, par-là, peut-être quelque chose qu’on pourrait affilier à mon style de prédilection.



« On s’en fout de l’étiquette, tant que la musique est bonne. ». Bah très bien, mais voilà, on a la réponse au machin. Tu vas peut-être aimer, si tu n’es pas dérangé comme moi par ce style qui me donne des boutons dégueulasses sur tout le corps. Déjà ce sont les vocaux. Je suis hermétique à ce genre de chant guttural aux intonnations inexpressives. Bon, j’exagère, il y a de l’expression, il y a un air d’outre tombe, mais je n’y trouve rien d’inquiétant, rien d’oppressant, rien de maléfique. Ça grogne méchamment pour éloigner les mémés. Ça me lasse, vite, mais viiiiiiite !



Musicalement, trop death encore. Dès le début. « I Am the One » part en trombe dans le style. Avec les gros vocaux bien énervants : « I remembeuuuurre The TIME, grogrogro, grogrogro... ». Oui, à 1:15 il y a un passage au clavier qui vient ajouter le fameux côté « sympho » qu’on aime nous vendre chez le groupe, mais ça va, hein. C’est comme si on me disait que je devais manger mon caca parce qu’il y a un morceau d’ananas à l’intérieur... Pareil sur toutes les pistes. « The Feast of Harvest » avec l’ambiance militaire, les pas des soldats, la sirène au fond, l’impression d’écouter FEAR FACTORY. Au secours ! Et alors « Ardents Wombs of the Astral », je supporte pas les vocaux qui se mettent à chuchoter, je m’enfonce des stylos dans les oreilles quand retentissent les cris de jouissance féminine sur la dernière minute, je vomis en même temps...



Ça arrive. Comment voulez-vous que j’apprécie tout, tout à fait tout. Il faut bien que certaines formations me tapent sur les nerfs. C’est SUNWHEEL en ce qui me concerne. L'album s'appelle I am the One, ça tombe bien. "Je suis le seul, l'unique... à bien faire chier Sakrifiss". Que cela ne donne pas l’impression à celui qui apprécie cette sortie que je remets en cause ses goûts. Très bien, il peut écouter cet album si ça lui chante, mais alors surtout pas à mes côtés. Je me le suis tapé une dizaine de fois, je suis à chaque fois devenu de très fâcheuse humeur après... Et s'il y a des coquilles dans ma chro, ou si elle est mal écrite, je m'en tamponne, je veux vite passer à autre chose !



2018 - H8 Crimes ̶Bl̶a̶c̶k̶ ̶m̶e̶t̶a̶l̶ notes Chroniqueur : 3 / 10 Lecteurs : (1) 8/10 Webzines : -

plus d'infos sur Sunwheel

̶Bl̶a̶c̶k̶ ̶m̶e̶t̶a̶l̶ - 2002 - Pologne

tracklist 01. I Am the One 02. The March of the She-Bear 03. The Eclipse Queen 04. Hymn nocnej batalii 05. Ardent Wombs of the Astral 06. The Feast of Harvest 07. Galley of Death

Durée : 35:43

parution 20 Janvier 2018

thrashothèque 1 personne possède cet album

