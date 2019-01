Goatspell - Ascension Of The Drakonian Beast Chronique Ascension Of The Drakonian Beast (EP)

« Oh mon dieu, encore un groupe en « Goat ». Comme si on en n’avait pas suffisamment bouffé ces dernières années ». Alors oui, c’est vrai, rien que sur Metal Archives on trouve pas moins de 167 occurrences avec le mot « chèvre ». Un thème particulièrement cher à notre scène qui voit dans cette incarnation du Malin un moyen évident de mettre les pieds dans le plat à coup d’imageries blasphématoires. L’avantage en tout cas c’est qu’en règle générale, cela permets de savoir où l’on met les pieds. Et pour le coup, il n’y a une fois de plus, pas de tromperie sur la marchandise.

Originaire de Rouen, Goatspell trace pour le moment sa route à coup de démos et de EPs. Formé en 2014 sur la base d’un duo réunissant F. et Styrr, le groupe sort en 2015 une première démo intitulée Alchemy Of Terror suivi quelques mois plus tard par un EP baptisé Esoterrorism. Depuis ? Et bien pas grand-chose puisqu’à l’exception de quelques dates ici et là (notamment une participation remarquée à la première édition du Lead Us Into Hell suivi l’année dernière d’un concert parisien en compagnie de Nifelheim), le groupe s’était jusque-là montré relativement discret, peaufinant son retour dans l’ombre en attendant de frapper un grand coup.



Sorti en fin d’année dernière à une période où tout le monde attendait avec impatience de célébrer la naissance du petit Jésus, ce nouveau EP intitulé Ascension Of The Drakonian Beast est le premier à se voir offrir un traitement vinyle. Terminé les cassettes, place aux choses sérieuses pour Goatspell qui entend bien avec ce disque se faire remarquer davantage. Et c’est sur le label rennais Impious Desecration Records que le duo normand a trouvé refuge pour cette troisième sortie illustrée pour l’occasion par la roumaine Luciana Nedelea (Mare Cognitum, Fuath, Ghost Bath, Sepulchral Curse…). Ce n’est pas forcément son travail le plus réussi (un poil trop naïf à mon goût) mais bon, passons…



Le plus important réside bien évidement dans ces quatre nouvelles compositions offertes ici par Goatspell qui, depuis ses débuts, n’a pas changé sa formule d’un iota. Adepte d’un Black/Thrash particulièrement virulent, le groupe n’entend pas ici calmer le jeu comme certains grands noms australiens. Influencé par la scène finlandaise (notamment Horna avec qui on trouve pas mal de similitudes), la musique dispensée par Goatspell brille en grande partie par son riffing Punk particulièrement nerveux et abrasif dont se dégage une urgence incroyable ainsi qu’une atmosphère sombre et véritablement malfaisante. Clairement le groupe n’est pas là pour rigoler et cela s’entend tout au long de ces dix-huit petites minutes impitoyables. Et si le groupe ne révolutionne rien avec son Black/Thrash explosif, il a pour lui un sens de l’efficacité à toute épreuve ("The Necrolatrous Chalice" - Arghhhhh !) qui ne devrait avoir aucun mal à convaincre jusqu’aux plus récalcitrants d’entre tous.

D’autant que Goatspell a le bon goût de varier les plaisirs tout au long de ses morceaux grâce à des changements de rythmes ultra efficaces taillés pour briser des nuques et casser des bouches. Car si F. passe ainsi le plus clair de son temps à faire pleuvoir les blasts sur nos pauvres petites têtes innocentes, il sait tout autant varier son jeu afin d’apporter son lot de nuances évidemment bienvenues. Outre ces séances de blasts punitifs, on a donc également le droit à quelques passages en mode tchouka-tchouka, idéals pour s’échauffer les cervicales (je vous mets au défis de garder votre calme sur cette séquence entamée à 2:00 par un "Ouh" des familles sur le redoutable "The Necrolatrous Chalice"), ainsi qu’à quelques moments de répits bien mérités avant de repartir de plus belles quelques secondes plus tard. De la même manière, Goatspell a bien compris qu’il serait tout à son avantage d’apporter un peu de souplesse à son riffing à l’aide de riffs plus mélodiques comme ces quelques leads sur "Ephraïm Obliteration" ou bien ce que l’on peut trouver sur "Ascension Of The Drakonian Beast", titre qui clôture ce EP sur une touche un peu moins radicale et plus en accord avec les influences finlandaises des Normands.



Si jusque-là Goatspell s’est toujours montré d’une discrétion pour le moins handicapante, il y a fort à parier que le groupe devrait enfin réussir à sortir son épingle du jeu et ainsi faire parler de lui grâce à cette sortie particulièrement bien ficelée. Désormais épaulé par un line-up live stable et motivé, le groupe possède en tout cas toutes les cartes en mains pour répandre la bonne parole sur scène. Espérons en tout cas qu’Ascension Of The Drakonian Beast lui permette de créer ces opportunités car il y a dans ce disque tout ce qu’il faut pour séduire l’amateur de Black/Thrash adepte de tempos enlevés, de riffs assassins et d’atmosphères sombres et belliqueuses. Une très bonne surprise sur laquelle je vous conseille vivement de ne pas faire l’impasse si vous êtes clients de ce genre de formule.

2018 - Impious Desecration Records Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Goatspell

Black Metal - 2014 - France

tracklist 01. Majestic Invocation Of Her Putrid Womb (04:07) 02. Ephraïm Obliteration (03:55) 03. The Necrolatrous Chalice (04:02) 04. Ascension Of The Drakonian Beast (06:07)

Durée : 18:11

line up F. / Chant, Basse, Batterie

Styrr / Guitare, Chant

parution 16 Décembre 2018

