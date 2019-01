Mortal Scepter / Deathroned - Mortal Scepter / Deathroned Chronique Mortal Scepter / Deathroned (Split 12")



Paru chez les Allemands de Dying Victims Productions (en même temps que la réédition bienvenue du premier EP d’Hexecutor), ce split présenté au format 12’’ propose trois morceaux par groupe dont une reprise pour chacun d’entre eux et se voit illustré par leur bon camarade Jon Whiplash (ex-Skelethal). Un artwork très réussi et sans équivoque qui en dit long sur ce qui nous attend ici.



Sur la face A, on retrouve Mortal Scepter avec deux nouveaux morceaux (dont un figurant également sur l’album Where Light Suffocates) et une reprise de Death avec le titre "Left To Die". Trois ans après l’excellent

"Time stands still as you pass away

No more tomorrow this is your last day

On this fucking earth"



Face B, les Parisiens de Deathroned se rappellent à nos bons souvenirs après un peu plus de deux ans d’absence et la sortie de leur sympathique EP The Curse Of Power. Là encore largement influencé par la scène allemande de la fin des années 80, le Thrash de Deathroned ne se distingue pas particulièrement de celui de ses homologues de Dunkerque (si ce n’est à travers sa production et la voix aux envolées plus haut perchée d’Arno Mazzari). Sodom, Assassin, Darkness et Violent Force sont les noms auxquels ont pensent à l’écoute de ces trois titres. Servi par une production un peu plus épaisse (et homogène), la musique des Parisiens n’en est certainement pas moins intense et survoltée. D’ailleurs la place accordée à la basse dans le mixage final n’est pas étranger à ce sentiment d’urgence dans lequel baigne chacune de ces trois compositions. Des compositions finalement assez différentes les unes des autres. D’abord "Night Of The Sinner" qui du haut de ses cinq minutes va prendre le temps de se développer à travers une longue introduction typiquement Thrash faite pour s’échauffer la nuque avant une deuxième moitié bien plus virulente. "Speed Takeover" est comme son nom l’indique un titre hyper rapide qui ne s’embrasse d’aucune fioriture. Et puis pour terminer il y a cette reprise des Allemands de Violent Force (comme c’est étonnant) qui permet au groupe de dévoiler une facette un poil plus mélodique sans renier bien évidemment quoi que ce soit.



Retours gagnants pour ces deux groupes de Thrash français qui hormis quelques dates ici et là s’étaient montrés plutôt discrets ces deux/trois dernières années. Vous préférez votre Thrash avec du cuir et des clous plutôt qu’avec des bandanas et des Adidas Americana ? Ce split est alors fait pour vous. Certes, l’objet n’est pas forcément donné mais au moins vous pourrez travailler vos cervicales comme bon vous semble (en plus de soutenir deux groupes du coin qui le méritent). Sorti durant les fêtes de fin d’année, ce split franco-français est malheureusement passé un petit peu inaperçu parmi tous les amateurs de Thrash. C’est dommage car on tient là deux des meilleurs représentants du genre dans notre beau pays. D’abord les Dunkerquois de Mortal Scepter dont le premier album s’apprête à sortir chez Xtreem Music. 