Where Light Suffocates sur le label espagnol Xtreem Music. Neuf titres d’un Thrash marchant dans les pas des premiers albums de Sodom, Destruction, Kreator, Volcano et autres Sepultura. Bref, rien de bien nouveau sous le soleil de Dunkerque si ce n’est la promesse d’une nouvelle leçon de Thrash dispensée ici en moins de trois quarts d’heure. Showtime !

A l’illustration, on retrouve monsieur John Whiplash pour une de ces œuvres les plus colorées et qui, à sa manière, me rappelle l’artwork du premier album des Américains de Forced Entry (Uncertain Future). Côté production, le groupe s’est terré quelques jours au Caveau Studio (Aum, Manzer, Hexecutor, Deathroned...) pour un résultat qui a le bon gout de conserver cette nature volontairement foutraque et bancale que se plait à cultiver Mortal Scepter depuis ses débuts tout en offrant davantage de coffre et de puissance à ces nouvelles compositions. Idéal pour convaincre tous ceux qui poseront pour la première fois leurs oreilles sur la musique des Français.



Mortal Scepter pratique donc un Thrash comme on le faisait dans les années 80. Un Thrash toujours un petit peu bancale et au bord de la rupture ayant pour lui une vitesse d’exécution qui frise l’hystérie et surtout une tripotée de riffs incroyables à rendre complètement zinzin. D’autant que Mortal Scepter a toujours eu l’envie, malgré une formule globalement assez peu originale, de surprendre l’auditeur à coup de séquences plus ou moins inattendues (qui l’a vu venir ce titre de clôture de plus de dix minutes ? Certainement pas moi...).



Passé cette longue introduction proposée sous la forme d’un titre instrumental mêlant dans un premier temps un soupçon de mélancolie avant une seconde partie plus rythmée ("A Ray Of Despair"), le groupe enchaîne alors les brûlots avec une aisance et une classe déconcertante. Il faut dire que le riffing de Lucas et de The Sorcerer se montre désormais un poil moins tarabiscoté que sur l’excellent

Tous ces riffs et tous ces solos viennent se poser sur une batterie au son toujours très naturel qui jamais ne s’arrête de cavaler. Derrière ses fûts, Guillaume cravache à perdre haleine le plus clair du temps sur du tchouka-tchouka qu’il délivre plus ou moins rapidement selon le moment. Une cadence tout de même très soutenue dans l’ensemble et dont l’urgence est d’ailleurs renforcée par le chant arraché et bardé de réverb’ de Valentin. Le seul petit truc qui me chagrine est la place accordée à cette basse qui aurait vraiment méritée d’être mise un peu plus en avant. Si on l’entend bien évidemment lorsqu’elle est évidement la seule à devoir s’exprimer (comme sur le break de "...The Scepter Reigns" entamé à 5:29), elle se fait en règle générale plutôt discrète et je trouve cela dommage.



2018 - Xtreem Music Thrash notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Mortal Scepter

Thrash - 2012 - France

nouveaute A paraître le 22 Janvier 2019

écoutez Murder The Dawn

tracklist 01. A Ray Of Despair (02:24) 02. Where Light Suffocates... (05:05) 03. Murder The Dawn (03:55) 04. Lust Spells (04:10) 05. Perish With The Flesh (04:36) 06. The Carpathian Castle (03:46) 07. Spear And Fang (03:51) 08. Swallow Your Tongue (03:57) 09. ...The Scepter Reigns (10:07)

Durée : 41:51

line up Valentin / Chant, Basse

Lucas / Guitare, Chant

The Sorcerer / Guitare

Guillaume / Batterie

