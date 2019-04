Majestic Mass - Savage Empire of Death Chronique Savage Empire of Death

L’ancien royaume d’Hamlet ne se contente pas d’être le fer de lance d’une florissante scène Death Metal, dont les qualités ne sont plus à démontrer : si les UNDERGANG, PHRENELITH, TAPHOS et Consorts se distinguent particulièrement dans leur univers mortifère, il serait impardonnable, voire criminel de ne pas prêter une oreille attentive à la nouvelle génération de groupes estampillés Black Metal que le Danemark enfante actuellement. Qui se cache derrière MAJESTIC MASS ? On ne le sait pas, le line-up n’ayant pas été révélé et après tout, peu importe ! D’autant qu’il n’est pas rare aujourd’hui de ne pas savoir à qui l’on a affaire. Le plus important reste tout de même d’écouter leur tout premier enregistrement Savage Empire of Death, sorti sur Bandcamp en août 2018, puis disponible en format K7 le mois suivant chez Caligari Records (150 exemplaires aujourd’hui écoulés).



Si votre fantasme secret est d’entendre ce qu’aurait fait Ray Manzarek dans un groupe de Black Metal (Those of the Night), si comme moi vous êtes né dans les années 1970 (ou pas d’ailleurs) et que vous êtes nostalgique de ce son étouffé, grésillant et débordant de réverb (Clandestine Supremacy), si vous kiffez les lignes de chant façon hymne à entonner en chœur (Majestic Mass), si remuer lascivement du popotin au lieu de headbanguer en écoutant du Metal ne vous fait pas rougir de honte (Savage Empire of Death), si enfin vous souhaitez entendre une version plus virile et plus sombre de BLACK MAGICK SS (Sanguine Dreams of Lust), MAJESTIC MASS a tout pour vous séduire !



Les Danois ont revisité le Black Metal en le passant à la moulinette des seventies, offrant une production de sept pistes dont la devise pourrait être «Sex, Satan et Rock’n’Roll» pour un ensemble résolument catchy et sensuellement canaille. Cependant, au lieu de sentir le patchouli et le cannabis, ce seront les effluves de peaux musquées sous le cuir et peut-être même ceux de fluides corporels qui vous titilleront les narines.



Savage Empire of Death s’écoute d’une traite, l’enchaînement des titres est foutrement limpide en un flot continu, débordant d’énergie avec cette basse vibrante, cette guitare mélodique et virevoltante, cette voix écorchée, ces savoureuses nappes de clavier et sa juste dose de réverb vintage, finissant en apothéose avec son titre éponyme.



Une fois encore se posera la question de savoir s’il s’agit bien là de Black Metal… Ah ! Le voilà, le vaste et éternel débat ! Si l’esprit du Black Metal se définit par l’intérêt porté à la chose démoniaque et au rejet d’une morale judéo-chrétienne, MAJESTIC MASS a toute sa place dans ledit registre : la liberté (prise notamment avec les codes du genre dans lequel il s’inscrit) voire la transgression, la désinvolture et la recherche d’un plaisir sans entrave.



Le Diable est avant tout affaire de libéralité de l’esprit mais de corps également, comme en témoignent leurs lyrics, ainsi que cette très belle photo (encore une fois ce petit grain vintage) de cette femme prise en flagrant délit de concupiscence charnelle, prenant plaisir à se vautrer dans la luxure lors du Sabbat. Allez ! Je retourne m’abandonner sans scrupule dans le péché en écoutant MAJESTIC MASS avec une petite demi-heure de stupre musical auquel il est difficile de résister.

tracklist 01. Triumphos Manifestum 02. Clandestine Supremacy 03. Sanguine Dreams of Lust 04. Chaos Delight 05. Majestic Mass 06. Those of the Night 07. Savage Empire of Death

Durée : 27:21