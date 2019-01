Feral - Flesh For Funerals Eternal Chronique Flesh For Funerals Eternal





Alors que les figures historiques ont carrément arrêté ou sont en perte de vitesse le genre a aujourd’hui du mal à voir émerger de nouvelles têtes aussi bien dans son pays natal (hormis les jeunes et prometteurs SMOTHERED qui ont malheureusement mis un terme bien trop précocement à leurs activités), qu’à l’étranger (exception faite des redoutables SENTIENT HORROR et GATECREEPER situés de l’autre côté de l’Atlantique), du coup voir FERAL maintenir son niveau est franchement appréciable. Car avec ce troisième album il continue dans la voie tracée par son prédécesseur (l’excellent « Where Dead Dreams Dwell »), à savoir une musique très grasse et lourde (où la pédale HM-2 est poussée à son maximum) qui gagne encore en densité notamment via la présence plus importante de solos, suite au retour à la seconde guitare de Sebastien "Lejon" Westermark (qui avait évolué au sein du groupe jusqu’en 2008). Evoluant comme à leurs débuts sous la forme d’un quintet les suédois vont là-encore ne rien révolutionner musicalement, mais juste se faire plaisir pour eux-mêmes ainsi que pour leurs fans qui n’en demandent de toute manière pas plus.D’ailleurs dès le démarrage de « Vaults Of Undead Horror » on s’aperçoit que les scandinaves reprennent les choses où elles en étaient restées sur le précédent long-format comme sur l’EP (le très bon « From The Mortuary ») tant l’ensemble fait preuve d’un classicisme assumé et vivifiant. Conservant de bout en bout sa densité et son rythme enlevé il propose une grande variété de jeu entre mid-tempo entraînant et parties rapides énervées, où même les blasts ont droit de cité. Ne faiblissant jamais ce premier morceau a le mérite de donner le ton et la teneur générale de ce nouvel opus, même si les gars ne vont pas hésiter à surprendre en alourdissant leur travail à plusieurs reprises. Cela arrive d’ailleurs relativement rapidement avec d’abord l’écrasant et pesant « Gathering Their Bones » particulièrement réussi, et qui annihile toute tentative d’accélération même furtive. Car même si par moment le tout se fait remuant c’est bel et bien la lenteur qui est mise en avant, sans pour autant que cela ne nuise à l’impact de la musique de ses créateurs. Différente du reste cette compo conserve néanmoins l’accroche et la puissance nécessaire pour maintenir un intérêt constant, à l’instar du très bon « Accursed » encore plus massif et surtout plus technique et sombre. En effet ici les mecs sortent un peu de leur ligne directrice (sans pour autant s’en éloigner beaucoup) et proposent du son plus obscur et suffocant, où le niveau proposé monte d’un cran sans que cela ne nuise à son intérêt.S’ils restent convaincants dans leurs "expérimentations" c’est malgré tout quand ils restent dans leur veine typiquement locale qu’ils n’en sont que meilleurs, car ils aiment bien carburer à fond les ballons et faire ainsi très mal aux nuques à l’instar du destructeur, ultra-rapide et dépouillé « Bled Dry » qui n’arrête quasiment pas de secouer tout du long, et conclut parfaitement l’album de la façon la plus radicale possible. Cependant afin d’éviter toute lassitude ils aèrent surtout leur propos au maximum, et comme toujours c’est cela qui sera majoritairement représenté pour notre plus grand bonheur auditif. Car avec les terribles « Black Coven Secrets » et « Dormant Disease » c’est le grand-écart rythmique qui est mis à l’honneur, entre parties écrasantes et autres plus débridées, le tout mis en exergue de façon équilibrée et toujours inspirée, tant ça donne encore et toujours envie de headbanguer comme il faut, tout en maintenant une pression constante. C’est encore le cas avec la très bonne triplette « Of Gods No Longer Invoked », « Horrendous Sight » et « Stygian Void » plus directe et simple, mais qui varie suffisamment son propos pour conserver une cohérence et un entrain qui ne faiblit jamais.Si son prédécesseur était déjà implacable ce nouveau volet des nordiques est incontestablement le plus abouti, ne proposant jamais de baisse de régime et voyant les nombreux leads qui le parsème fortifier un peu plus un disque qui était déjà parfaitement composé à la base. Toujours aussi intéressant le groupe continue son petit bonhomme de chemin tout en représentant dignement un style tel qu’il était dans ses grandes heures comme à son apogée, avant qu’il ne se délite progressivement. Heureusement il continue à vivre et retrouve même une seconde jeunesse grâce à ses jeunes loups aux dents longues qui confirment ainsi qu’il n’est pas mort définitivement, et à encore des choses à dire, tout en retrouvant même une jeunesse inattendue que plus grand-monde n’espérait. Bref à l’heure où UNLEASHED ronronne tranquillement et où ENTOMBED A.D. ne cesse de s’autoparodier, le duo fondateur David Nilsson/Viktor Klingstedt et ses compagnons de route sont sans aucun doute ce qui se fait de mieux dans le pays de naissance de ce Metal de la mort si reconnaissable, qui l’a vu se développer et gagner en popularité.

2018 - Transcending Obscurity Swedeath

tracklist 01. Vaults Of Undead Horror 02. Black Coven Secrets 03. Gathering Their Bones 04. Dormant Disease 05. Of Gods No Longer Invoked 06. Accursed 07. Horrendous Sight 08. Stygian Void 09. Buried 10. Bled Dry

Durée : 41 minutes

