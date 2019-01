Hexenbrett - Erste Beschwörung Chronique Erste Beschwörung (EP)

Dans le genre « je sors de nulle part », Hexebrett est ce que l’on peut appeler un bon joueur. Le projet germain débarque complétement à l’improviste et propose sur Bandcamp et YouTube un EP appelé Erste Beschwörung, accompagné d’un joli artwork passéiste comme on les aime. Avant même de poser une oreille dessus, rien qu’au nom du groupe et à l’aide de son esthétique, votre serviteur avait parié qu’il s’agissait là d’une formation bien rétrograde comme on les aime, faisant dans le black première vague encore bien habité par le heavy et le thrash primitif.



Allez, faites tomber la monnaie. Dantefever gagne la mise et relance de quinze. Hexenbrett fait exactement ce que j’avais imaginé. Sur le gros quart d’heure que dure l’EP, le groupe (même si je mets ma main à couper que c’est en fait un seul type) m’a fait penser à des références comme Venom, Master’s Hammer, Bathory et autres Celtic Frost. Si vous voulez identifier Hexenbrett a quelque chose de plus récent tapant dans les mêmes références, il faut tout de suite citer Malokarpatan. Même formule, et résultat assez proche.



Sur les quatre pistes proposées ici, Hexenbrett enchaîne les riffs heavy noircis et salis typiques de Hellhammer et Venom, aiguise ses lames avec des trémolos à la early Bathory et assaisonne le tout avec des nappes de clavier qui associent magnifiquement horreur kitsch et occultisme naïf. On peut difficilement me faire plus plaisir ! L’exécution se fait à l’aide d’une batterie toute en simplicité, d’une basse ronde et pas démonstrative pour un sous, d’une guitare tout ce qu’il y a de plus organique et naturelle et d’une voix vociférée qui se pose parfois pour quelques spoken words ou des passages plus dramatico-théâtraux. J’aime j’aime j’aime ! Mention spéciale à « Farben der Nacht » avec son riff arpégé et ses accélérations bien sympas qui joue sur une ambiance trouble fort goûteuse.



Le premier truc qui fait plaisir et qui m’a accroché, en-dehors du style de musique pratiqué, c’est le son de cet EP. Ça transpire le DIY, je suis prêt à parier mes récents gains que le gars a tout enregistré tout seul dans sa cave avec un matos acheté laborieusement. Un micro bazardé devant l’ampli et en avant toutes ! Résultat, le son de guitare est délicieux, ronflant et chaud, même si un peu plus d’ampleur n’aurait pas été un luxe. On sent un peu l’effet « petit ampli poussé au max ». Mais bon Dieu, ça sonne authentique en Diable, et c’est ça qu’on veut, par Saint Pierre et Saint Georges !



Alors bien sûr, tout n’est pas parfait. Je ne peux pas passer sur les horribles « LAAA LAAA LAAAA » de la seconde piste qui tombent vraiment dans le grotesque et le désagréable, ni sur un petit manque de chair par moment. Une seconde guitare pour jouer les rythmiques et enrichir un peu le tout aurait sans doute apporté un plus agréable, en particulier sur les passages doomisant qui rappellent d’ailleurs beaucoup ce que faisait un Hellhammer sur une piste comme « Buried and Forgotten ». Enfin, on pourrait demander un tout petit plus de cohérence globale. Pas que les pistes ne dépareillent entre elles, mais je ne sais pas, j’ai parfois l’impression que tous les ingrédients sont là, bien choisis et sélectionnés, mais que leur accommodation entre eux aurait gagné à être plus fluide, plus aboutie.



En gros, le seul truc que je reproche à Hexenbrett, c’est son immaturité. Mais bon, on ne peut pas demander à un groupe d’être mature et aboutit sur son premier EP. Et puis n’allons pas mentir, c’est aussi cette immaturité qui lui donne un charme fou. Et surtout, ça n’est vraiment pas ça qui empêche de prendre son pieds ! Les riffs sont bien trouvés, les ambiances immersives et franchement sympathiques, les quelques soli font bien plaisir et sont loin d’être dégueu, ça transpire l’authenticité … Cet EP, c’est tout ce que j’aime ! J’en veux plus, du metal archaïque comme ça

