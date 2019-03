Unida / Dozer - The Best Of Wayne-Gro / Coming Down The Mountain Chronique The Best Of Wayne-Gro / Coming Down The Mountain (Split-CD)





En outre, cette pochette avec loup montrant les dents sur fonds de montagne sous la neige et bidule rouge et sanguinolant ressemblant à l'intérieur d'un cerf que le chasseur vient de dépecer est l'artwork utilisé pour la réédition du split album en 2006. La version d'origine représentant des types roulant en décapotable dans le désert était plus fidèle à l'esprit du disque : du Desert Rock comme John Garcia sait si bien le faire.



Car les puristes du Stoner le savent bien, UNIDA est le deuxième groupe post KYUSS de John Garcia. Le chanteur a d'abord fait mumuse avec SLO BURN le temps d'un EP avant de fonder UNIDA. Avec ce deuxième groupe, le chanteur a publié le Split dont vous êtes en train de lire la chronique et l'excellent



Je ne suis pas un spécialiste des canidés mais mon petit doigt me dit que le loup de la pochette du Split réédité est un discret clin d'oeil au coyote de la pochette de l'album.



Mais trêve de suppositions oiseuses. Je vous l'ai déjà dit, l'essentiel du split UNIDA / DOZER, ce n'est pas son artwork, c'est son contenu.



Moi, je suis plutôt très fan de la partie UNIDA et j'aime bien la partie DOZER même si elle est un poil plus anecdotique.



Non, je suis vache là. La partie de DOZER est vraiment cool. Très au-dessus de bien des prod Stoner postérieures. Mais elle est très différente de la partie UNIDA et au petit jeu des comparaisons, moi je préfère UNIDA.



Pour deux raisons.



La première, pas du tout objective, c'est que je suis un fan absolu de John Garcia. Je considère qu'il transforme en or tout ce qu'il touche et je suis encore plus admiratif de sa capacité à se réinventer avec chacun de ses groupes. Il parvient à faire quelque chose qui sonne comme du John Garcia mais avec une touche différente à chaque fois. HERMANO ne ressemble pas à UNIDA qui est différent de SLO BURN... et bien sûr, aucun projet ne ressemble à KYUSS.



La deuxième raison, c'est que l'intérêt de ce petit split, c'est qu'il lui même assez différent de



Comme si l'enregistrement et l'écoute de ce premier méfait avait amené le groupe à complètement revoir sa feuille de route, à se réinventer.



Les deux opus sont chouettes dans des genres différents mais complémentaires.



Sur le Split, la partie dévolue à UNIDA s'appelle The Best Of Wayne-Gro. Elle se compose de quatre titres explosifs et se termine en apothéose avec un long, très long morceau baptisé "Wet Pussycat" qui préfigure l'exceptionnel "You Wish" de



Bon, j'extrapole un peu, mais si vous avez écouté les deux, dites-moi ce que vous en pensez, je suis curieux de connaitre votre lecture de la progression du groupe entre ses deux disques.



SI "Wet Pussycat" est un morceau d'anthologie que je range sans complexe dans mon TOP 10 des chansons les plus chouettes de John Garcia, les trois autres titres sont également bien chouette. J'aime particulièrement la partition de basse, qu'on entend bien distinctement dans le mix.



Je vous l'ai dit plus haut, la partie de DOZER est plus anecdotique, tout en étant plutôt du bon anecdotique. Bien meilleur que la soupe Stoner que j'ai écouté pendant des années et que je serais bien incapable de vous fredonner, ici et maintenant.



DOZER est un groupe de Stoner Suédois fondé en 1995 et toujours actif. Leur line-up n'a pas bougé depuis 1999 et les quatre morceaux que vous découvrez sur la face B du split et qui portent le titre Coming Down The Mountain préfigurent les excellents albums que le groupe a sorti depuis.



"Headed For The Sun", la première chanson de leur contribution au split n'est pas le morceau le plus dingue de la galette. Il est probable que le contraste avec "Wet Pussycat" joue en leur défaveur. Le son est beaucoup plus sec et poussiéreux que chez UNIDA et c'est un morceau somme toutes assez banal, malgré un pont bien psychédélique qui préfigure les trois autres titres du quatuor Suédois.



Les choses sérieuses démarrent avec "Calamari Sidetrip", une compo psychédélique au son saturé et torturé sur laquelle le chant semble venir de sous l'eau. Les deux autres titres sont plus dans la veine de "Headed For The Sun", c'est du bon son, mais ce n'est pas le genre que vous réécouterez en boucle pendant les six prochaines années.



