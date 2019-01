Horns - Czerń Chronique Czerń

On aurait pu le deviner, HORNS est polonais. Pour certains, c’est une nationalité qui fait tout de suite saliver, même si évidemment, la scène de pays est variée. Mais on la connaît souvent pour des groupes particulièrement evil qui ont oublié d’être de leur époque. Bloqués dans le passé, ils délivrent un black froid, martial, haineux. HORNS rentre parfaitement dans la description.



La formation est encore assez jeune, montée en 2014, mais elle s’est faite autour de noms expérimentés. On y retrouve ainsi Nechrist aux guitares, actif pour TARAN et surtout les géniaux ARKONA. Puis il y a deux membres du groupe de black sympho MYSTHERIUM, également anciens camarades chez GRAVELAND : le batteur et le deuxième guitariste, tandis que le chanteur / bassiste joue quant à lui dans NOCTURNAL WEREWOLF.



Ces quatre personnages se sont réunis afin de délivrer un black metal plus dur et plus froid que dans leurs groupes respectifs, et on ne peut pas le regretter. Ils ont la formule du style, et ils arrivent à l’appliquer efficacement. On ne peut pas parler d’originalité, mais vraiment d’un talent pour trucider l’auditeur durant 45 minutes. L’agressivité est au rendez-vous mais avec toujours des riffs mélodiques qui permettent de discerner telle ou telle piste, et avec des vocaux qui eux aussi sonnent complètement « à la polonaise ». Raclés, violents, ils donnent aux pistes un gros coup de maturité. On ne peut qu’imaginer un bonhomme bien costaud derrière le micro, bien vénère, qu’il ne faut surtout pas faire chier.



L’une des particularités de l’album est de ne faire appel qu’aux instruments classiques du black. Pas de fioriture. Guitares, basse, Batterie. Il y a tout juste un clavier sur l’intro et la conclusion, mais là aussi c’est une approche assez traditionnelle finalement. On se souvient d’une époque où presque tous les groupes tentaient de créer des petites ambiances en début et fin d’album. Et l’autre moment où le trve dévastateur recule, c’est sur « Krocząc wilka droga, gdy pełnia wzywa », avec des vocaux féminins qui apparaissent à deux reprises. Encore et toujours à l’ancienne. Pas pour faire beau, mais pour ajouter en tension. Très efficacement d’ailleurs. Ce morceau est peut-être bien mon préféré. Mais ils se valent sinon tous plus ou moins. Il n’y a que « W otchłani diabelskiego grobowca » que j’ai envie de zapper. Un cran en-dessous il y a trop de riffs hâchés, et c’est trop long. 8mn. Le groupe n’avait pas besoin d’étirer autant ses titres d’ailleurs, il aurait gagné à les raccourcir et éviter qu’ils fassent tous entre 6 et 8 minutes. Avec le style qu’il pratique, 5 auraient suffit.



J'ai aussi un poil moins de plaisir sur "Czerń", mais cela n'empêche pas l'album de rester une bonne sortie.

2018 - Einheit Produktionen Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Horns

Black Metal - 2014 - Pologne

écoutez Krocząc wilka droga, gdy pełnia wzywa

tracklist 01. Intro 02. Rządy krwawego opętania 03. Mściwy gniew martwoty 04. Krocząc wilka droga, gdy pełnia wzywa 05. W otchłani diabelskiego grobowca 06. W ciemność stracony 07. Czerń 08. Outro

Durée : 45:31

parution 25 Mai 2018

thrashothèque 1 personne possède cet album

