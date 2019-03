Faceless Burial - Multiversal Abattoir Chronique Multiversal Abattoir (EP)

Vingt-et-une minutes plus tard, on termine nos écoutes avec la certitude de tenir entre les mains un groupe capable de grandes choses. Certes, Faceless Burial avait déjà fait montre d’un certain talent par le passé mais avec ces cinq nouveaux morceaux il semble qu’un cap ait été franchi, la formation s’extirpant en effet de ses principales influences citées ici en référence. Alors oui, le lien de parenté demeure toujours évident mais il se fait néanmoins de plus en plus tenu à mesure que les Australiens peaufinent leur recette et le résultat en est forcément meilleur. On attend désormais de voir si le groupe sera capable de poursuivre dans ce sans sa quête d’authenticité et de légitimité sans pour autant perdre de son efficacité. A suivre donc... Août 2018, retour aux affaires pour les Australiens de Faceless Burial qui un an après la sortie de leur premier album, le fort sympathique Grotesque Miscreation , reviennent faire parler d’eux le temps d’un nouveau EP baptisé. D’abord via Me Saco Un Ojo pour une version LP splatter tralala limitée à seulement 100 exemplaires puis quelques mois plus tard via Blood Harvest Records pour les éditions CD et cassettes.Illustré une fois de plus par Xavier Irvine et couché sur bandes par les mêmes petites mains expertes (celles de Finn Keane et Mikey Young), rien ne semble vouloir différencier ces cinq nouveaux morceaux de ceux de l’album précédent sorti à l’automne 2017. Et à vrai dire, il n’y a en effet pas grand-chose qui les distinguent si ce n’est peut-être une production un poil plus abrasive et des riffs plus personnels.Comme pour Grotesque Miscreation , l’entrée en matière se fait ici à travers une introduction baptisée « Sluiced In Celestial Sewerage » durant laquelle Faceless Burial va illustrer en musique la catastrophe imaginée par Xavier Irvine. Entre ces flammes qui crépitent et ces éboulements terrifiants que l’on devine en arrière-plan va alors venir s’immiscer une guitare acoustique aux sonorités quasi-bibliques annonçant tout simplement la fin du monde.La suite, on la connait, puisque Faceless Burial va s’appliquer à reprendre les choses là où il les avait laissé un peu plus tôt avec Grotesque Miscreation . On se retrouve ainsi une fois de plus face à un groupe toujours très largement inspiré par le Death Metal d’Immolation et Incantation avec ces accélérations redoutables ("Thermiomorphic Meconium Aspiration" à 0:11 et 1:48, "Piteous Sepulchre (Of Amentia)" à 0:29, "Multiversal Abattoir" à 0:28 ou à 1:50...), ces ralentissements bien baveux (la conclusion de "Thermiomorphic Meconium Aspiration", "Fistulated Beyond Recognition"...), ce groove ultra efficace ("Thermiomorphic Meconium Aspiration" à 0:23, le début de "Piteous Sepulchre (Of Amentia)" ou de "Multiversal Abattoir"...), ces quelques dissonances dans le riffing ainsi que ces atmosphères fuligineuses et absolument apocalyptiques qui vont donner un cachet évident à ces quelques compositions.Un cachet que le groupe va également cultiver à travers une production plus abrasive que sur Grotesque Miscreation . Cela peut sembler sans intérêt mais il n’empêche qu’elle apporte clairement quelque chose de supplémentaire au Death Metal des Australiens, un côté évidement plus sale et plus brut mais également un côté plus à l’ancienne qui personnellement n’est pas du tout pur me déplaire, bien au contraire. Surtout, je trouve que les riffs ont désormais pas mal gagné en qualité et en profondeur, devenant plus personnels (ces agencements de riffs qui ne répondent à aucun schéma clair et précis, ces boucles au début de "Multiversal Abattoir", cette impression d’entendre à chaque fois des choses qui pourraient avoir été écrites par d’autres groupes sans pour autant réussir à mettre exactement le doigt dessus...) avec tout de même un je ne sais quoi qui me fait penser à un certain Blood Incantation, notamment dans ces constructions alambiquées et inattendues (en particulier sur "Fistulated Beyond Recognition"). Bref, ce nouveau EP montre des signes de progression très clairs qui pourraient faire de Faceless Burial l’un des groupes sur lesquels il serait bon de ne pas faire l’impasse.Vingt-et-une minutes plus tard, on termine nos écoutes avec la certitude de tenir entre les mains un groupe capable de grandes choses. Certes, Faceless Burial avait déjà fait montre d’un certain talent par le passé mais avec ces cinq nouveaux morceaux il semble qu’un cap ait été franchi, la formation s’extirpant en effet de ses principales influences citées ici en référence. Alors oui, le lien de parenté demeure toujours évident mais il se fait néanmoins de plus en plus tenu à mesure que les Australiens peaufinent leur recette et le résultat en est forcément meilleur. On attend désormais de voir si le groupe sera capable de poursuivre dans ce sans sa quête d’authenticité et de légitimité sans pour autant perdre de son efficacité. A suivre donc...

