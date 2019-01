Mütiilation - The Lost Tapes Chronique The Lost Tapes (Compil.)

Je n’ai pas de vénération particulière pour les Légions Noires. Si certains groupes fondateurs du BM français en ont émergé, bien des bouses sont restées ancrées dans ses bayous pour le plus grand bonheur auditif de tous. Or, Mütiilation est sans doute le projet le plus ambitieux, durable et intéressant que ce cercle ait jamais enfanté. Sale, baignant dans un désespoir permanent et palpable, avançant dans un tunnel sans lumière et sans issue, Mütiilation peut se targuer d’avoir emboité le pas aux plus grandes formations scandinaves mais en accentuant davantage encore l’impression de désolation et de nihilisme que le BM se doit d’incarner. Vampires of Black Imperial Blood, Remains of a Ruined, Dead, Cursed Soul, sans doute plus que les autres sorties du groupe, incarnent cette vision. La sortie de Sorrow Galaxies en 2007, qui met à jour un groupe plus fatigué, moins inspiré, aurait dû clore cette fière aventure. Or, voici que Mütiilation fait de nouveau parler de lui, alors que le groupe avait annoncé son split définitif en 2017, année même où Meyhna’ch avait sorti son premier effort solo.



Je vais de suite refroidir tes ardeurs, jeune padawan. Et à double titre au demeurant. D’une part, il ne s’agit pas d’un nouvel album mais d’une compilation. D’autre part, on aurait préféré que cette compilation fût davantage travaillée, notamment quant à son mix. Une impression de gâchis en ressort et c’est fort dommage car du potentiel, il y avait.



The Lost Tapes contient 6 titres pour 38 minutes de zique. De vieux morceaux oubliés donc, que son créateur a souhaité porter aux oreilles du monde. 6 titres hélas mal produits. Je ne suis pas contre le son harsh – Transylvania et Black Imperial Blood baignent en plein dedans – ni contre les voix déchirées, bien au contraire mais quand le mix n’est guère équilibré, cette fameuse voix occupe tout l’espace et laisse peu de place aux instruments, brisant en grande partie l’intérêt des titres. Dommage car, en fond, sur ce que l’on peut discerner, les mélodies sont très accrocheuses, les titres sont épiques, gonflés d’émotions et le mid-tempo en renforce encore l’accroche. Mais le tout est bien trop sous-produit, cotonneux pour jouir d’un quelconque impact. Le grésillement permanent ne me dérange pas non plus – il participe à l’aura du BM – mais il ne peut être la base même du morceau, comme seul leitmotiv.



To the Memory of the Dark Countess pourrait, de la même façon, présenter des atours intéressants : une rythmique soutenue, un mid-tempo qui place les ambiances, une voix désolée et des mélodies trempées dans une mélancolie très « Celestia ». Mais là encore la voix, placée très en avant dans le mix, gâche un peu les effets connexes. Précisément, là où Celestia savait doser ces éléments, Mütiilation en surexpose certains au détriment des mélodies, pour l’essentiel. Quant à la batterie (la BAR…), elle sonne carton, comme hélas sur tous les albums du groupe.



Essayons cependant d’être plus objectif. Il faut avouer, pour être tout à fait honnête, que ce son, ce mix foutraque participent aussi à conférer à cet opus une dimension habitée relativement prenante pour qui aime le groupe. Une aura malfaisante s’en dégage clairement, comme sur les vieux Burzum (My Travels to Sadness, Hate & Depression). Born under the Master's Spell et ses accélérations impitoyables attrapent ainsi l’auditeur et le plonge dans un maelström de violence débridée, totalement menaçante. Through the Funeral Maelstrom of Evil et ses mélodies entêtantes dégage une ambiance désespérée et quasi punk, dont l’urgence constitue l’architecture même du titre. Le pont central, lent, accentue les contrastes mais aussi le grésillement et l’omniprésence de la voix.



Cette compilation de vieux titres aurait pu me ravir si le mix n’avait pas été aussi médiocre. Les titres sont dans l’ensemble plutôt sympas, l’ambiance Mütiilation est là, palpable et l’auditeur en mal d’atmosphères de désolation y trouvera son compte. Seule la voix, surproduite, vient un gâcher le tout.

2018 - Osmose Productions Black metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Mütiilation

Black metal - 1991 † 2017 - France

nouveaute A paraître le 24 Décembre 2018

tracklist 01. Transylvania 02. To The Memory of the Dark Countess 03. Black Imperial Blood 04. Born under the Master's Spell 05. My Travels to Sadness, Hate & Depression 06. Through the Funeral Maelstrom of Evil

Durée : 38:57

