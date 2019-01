Uhl - Where The Wolves Lead Chronique Where The Wolves Lead (Démo)

Âmes perdues,

Âmes solitaires,

S’enfoncent dans des contrées perdues,

Un retour à la Terre.



La procession avance, telle une colonne de fourmis,

Serpente parmi l’obscure et dense végétation.

L’immensité et le froid les saisissent, transies,

Portées par de vains espoirs, par une folle abnégation.



Les éléments naturels se déchainent,

Le vent froid et vif anime les arbres centenaires.

Les sons familiers leur parviennent,

Craquement de brindilles, roulement de pierres.



Des bruits connus mais inquiétants.

Entendez les cris des Markhors,

Les bruissements incessants quand vient la nuit,

Entendez les hurlements des loups.



Sauvages, débarrassés de tout artifice,

Comme une musique solennelle et primitive.

Regardez les loups se déplacer en meutes,

Regardez-les régner en maîtres.



Car vous êtes ici sur leur territoire,

Ô étrangères !

Ils vous jaugent, vous toisent,

Sentant un funeste parfum se dégager de vos êtres.



Âmes perdues,

Âmes solitaires,

Venues chercher le repos,

Le repos ou la Mort.

