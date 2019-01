Annorkoth - The Last Days Chronique The Last Days

Allez, si je n’avais pas eu d’infos sur ANNORKOTH, j’aurais dit quoi ? J’aurais dit sans aucun doute que ceux qui n’ont pas la patience d’attendre le nouveau SAOR allait pouvoir attendre en se rongeant un peu moins les ongles. Je leur aurais conseillé ces 7 pistes qui en ont les bonnes odeurs. Plus de 50 minutes en pleine nature, avec un ciel magnifique, un soleil rayonnant qui vient réchauffer nos joues. Un black metal atmosphérique qui fait la part belle à l’envolée, aux grands espaces et à la contemplation sans fin. Un piano vient fréquemment parfaire ces ambiances, jouant avec une flûte par moment. La batterie est une machine, et elle gênera sans doute certains, mais elle a aussi l’avantage de donner un côté clinique à l’ensemble, dans le sens où elle évite de mettre trop d’humain dans les compositions.



En fait, le label Northern Silence sort cet album en janvier 2019, mais le groupe ANNORKOTH est mort depuis longtemps, et cet opus est en fait daté de 2013. Il n’était alors sorti qu’à 100 exemplaires, en CDr. Et ANNORKOTH est devenu la même année SKYFOREST ! Un groupe connu par beaucoup d’entre nous, qui fait toujours dans les ambiances contemplatives, mais qui a assuré quelques changements dans sa musique et qui ne peut plus se comparer avec SAOR désormais. Et en sachant tout cela, impossible de dire que The Last Days a été inspiré par SAOR puisque SAOR n’avait pas encore sorti ses albums en 2013.



Même si les fans de SKYFOREST ne seront pas d’accord, c’est terriblement dommage qu’ANNORKOTH n’ait pas continué dans cette voie, parce qu’il se débrouille terriblement bien pour créer des images splendides dans notre esprit. Je ne peux que lui reprocher d’avoir trop de parties instrumentales, et ainsi de donner l’impression d’avoir quelques longueurs, mais c’est un défaut bien léger. Northern Silence continue de sortir de fausses nouveautés, mais c’est vrai que ces albums déjà parus sous d’autres formes sont intéressants et ne méritaient pas de rester si méconnus.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE