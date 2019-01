Czort - Czarna ewangelia Chronique Czarna ewangelia

Quand on a trouvé un album d’un niveau insuffisant, peut-être même un peu fade, mais qu’il n’a pas non plus de défauts trop apparents, on aime bien utiliser l’expression qu’il « apporte une pierre à l’édifice ». Ça nous donne l’impression de faire un reproche sans être trop méchant. Eh bien avec CZORT, je ne l’utiliserais pas, cette formule. Parce que ce n’est pas une pierre à l’édifice qu’il apporte, mais juste un caillou à la pierre. Pas beaucoup plus...



CZORT est un jeune groupe polonais qui ne communique pas sur son line-up. Le livret ne contient aucune information sur l’identité des membres alors que l’ensemble des paroles et quelques illustrations y sont. Peut-être un ou plusieurs visages de la scène qui veulent repartir à zéro, ou bien de nouveaux venus qui considèrent inutiles de se mettre plus en avant. Donc on ne sait pas à qui on a à faire. Ce que l’on sait c’est que Czarna ewangelia est un premier album, apparu subitement en 2018 sans crier gare, sans demo ou EP préalable. C’est d’abord une version CD qui est sortie en janvier chez Under the Sign of Garazel Productions, puis une version tape quelques mois plus tard, en août, chez Total War et Black Death Production.



Qu’en dire... La musique de ce Polonais s’écoute. Elle n’a rien de très original, elle ne fait pas nécessairement redresser la tête mais c’est un black metal classique bien exécuté. Le rythme est assez travaillé avec un mid-tempo dominant et quelques accélérations qui évitent trop de répétitions. Des riffs mélodiques apparaissent fréquemment pour tenter d’agripper l’oreille. Les vocaux sont principalement rugueux, chantés en polonais. Ils n’en font pas non plus des tonnes et se mettent assez fréquemment en retrait pour laisser parler les guitares, un peu trop d’ailleurs car certaines parties instrumentales lassent vite. Un bon exemple avec « Triumf Smierc » et son passage central qui n’en finit pas et donne envie de se taper la tête contre un mur... fort. Par contre il y en a un qui fonctionne mieux que les autres, mais il est bref et semble même plus être un intermède, alors qu’il est en fait la conclusion détachée du titre « Czort », celui qui a donné son nom au groupe.



Bref, ça s’écoute. Un peu difficilement d’une traite cependant et il y a à chaque fois un moment, qui arrive plus ou moins tôt, où l’on se demande si l’on poursuit ou si l’on arrête. Pas parce que c’est mauvais, mais parce que cela ne nous apporte pas grand chose. Alors si déjà pendant l’écoute on a envie de passer à autre chose, c’est sûr que la galette ne revient pas très souvent par la suite le lecteur... Voilà pourquoi on ne dira pas que c’est une pierre ajoutée à l’édifice, mais seulement un caillou apporté à la pierre.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE