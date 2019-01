Soilwork - Verkligheten Chronique Verkligheten

Verkligheten (« réalité » dans leur langue natale) ? Toujours sans bassiste fixe, « exit » cette fois Dirk Verbeuren après 12 ans de bons (plutôt sur la fin nous dirons) et loyaux services, devenu batteur officiel de Megadeth. C’est son élève le Danois Bastian Thusgaard (Dawn Of Demise, The Arcane Order) qui reprendra le flambeau. La production (mixage et mastering compris) revient cette fois à Thomas "PLEC" Johansson (Miseration, Unmoored, Torchbearer, Mors Principium Est, Slumber) et la belle pochette « Sci-fi colorée » à Valnoir (Metastazis).



Après un The Riding Majestic version affutée et ambiancée du death mélodique moderne de



Le side-project hard-rock The Night Flight Orchestra (dont le quatrième album est sorti l’été dernier) de Speed et du guitariste David Andersson a inéluctablement déteint sur Soilwork. D’ailleurs pour cet album Andersson semble être le compositeur des ¾ de la galette. Si le groupe s’est métamorphosé depuis son arrivée (



Non, Verkligheten est surtout transcendé par les prouesses vocales de son frontman historique. La meilleure performance au chant clair de Speed à ce jour, ce type de vocalise prendra autant de place que ses hurlements désormais mis de côté (aux modulations moins nombreuses malheureusement) et devient l’artère principale de leur death mélodique. Mais Verkligheten aura un net regain d’intérêt en fin de parcours, ou l’association de leads mélodiques et refrains sera beaucoup plus homogènes (la patte Strid ?). En témoigne le versatile « Witan », le hit « Needles And Kin » (épaulé pour les vers gutturaux de Tomi Joutsen d’Amorphis) ou l’entraînant « You Aquiver » (et son lead entêtant).



